Sumar abre su asamblea con Yolanda Díaz como gran ausente y una oferta de alianzas a los partidos de izquierda

Movimiento Sumar arranca este sábado su segunda Asamblea con la ausencia destacada de Yolanda Díaz. Un año después de ser proclamada líder de la organización en la Asamblea fundacional de Villaverde, la vicepresidenta segunda se ha excusado en motivos de agenda para justificar su no asistencia, tras dimitir en verano como coordinadora general. La cita de este fin de semana servirá para redefinirse: renunciar definitivamente a ser un partido paraguas y centrarse en desplegar una política de alianzas con otras fuerzas, una de las ideas fuerzas de la cita. Además, se votará la renovación de su dirección, ya sin Díaz como líder orgánica pero sí como miembro destacado del partido y principal referente político en el Gobierno. La dirigente gallega sí estará este domingo, donde dará el mitin de cierre en el Teatro Alcázar de Madrid junto a los nuevos coordinadores, que previsiblemente serán Lara Hernández y Carlos Martín Urriza.

El ciclo electoral fallido de 2024, que culminó con las europeas y la dimisión de Yolanda Díaz vino acompañado por el portazo del resto de partidos de izquierda a integrarse en las filas de Movimiento Sumar, como sí se contemplaba hace un año. El plantón llevó al partido de Díaz a renunciar al objetivo de integrar al resto de organizaciones, aceptando las limitaciones de constituirse como una fuerza tradicional, nueva, sin apenas organización ni militancia y con el nuevo objetivo de tender puentes con formaciones como Podemos, con quien mantiene una competición a la izquierda del PSOE.

La primera jornada de la Asamblea, que se celebra cuatro meses después de lo previsto, va encaminada a debatir y aprobar -todo a puerta cerrada- las enmiendas y documentos políticos y organizativos, además de aprobar dos resoluciones de especial relevancia: por una parte una resolución sobre el Horizonte 2027, insistiendo en la importancia de Sumar en el Gobierno y en la propuesta que ofrecer de cara a las próximas generales -también con un decálogo de medidas-. Por otra, está la propuesta política de alianzas, un plan donde se sientan las bases para futuras coaliciones electorales, después de que el partido y Yolanda Díaz hayan insistido en la necesidad de "repetir" la fórmula de las últimas generales para evitar un Gobierno de PP y Vox. Una oferta que fue rechazada frontalmente por Podemos.

La aprobación de este documento, que aún no se ha dado a conocer, legitimará las posiciones defendidas en los últimos meses gracias al voto de los 500 delegados. Entre los pilares que fijen para estas alianzas en la izquierda es previsible que se incluya la celebración de primarias, uno de los puntos más conflictivos a la hora de establecer la unidad y requisito que exige Podemos para sellar cualquier pacto.

El mensaje sobre la unidad de la izquierda trufó las distintas intervenciones. La portavoz parlamentaria de Sumar y coordinadora de la federación gallega del partido, Verónica Martínez Barbero, avanzó a su entrada que la cita serviría para "dar otro paso más" en la construcción de una organización "que aspira siempre a la unidad de la izquierda y a gobernar el país".

En el mismo sentido fue la intervención inicial en el Ayuntamiento de Rivas por parte de su alcaldesa, Aída Castillejo (IU), que planteó el entendimiento entre fuerzas de izquierda para lograr mayorías. "Estamos en el Gobierno de Rivas desde 1991 porque hemos sido capaces de respetar la pluralidad", comenzó su intervención la dirigente, después de pedir un minuto de silencio para Jesús Santos, el teniente de alcalde de Alcorcón, fallecido la semana pasada.

Castillejo pidió "no dedicar ni un minuto" a las pugnas internas y advirtió que pese a las "diferencias" y "matices", las fuerzas de izquierda deben "ser capaces de unirse en una propuesta común para garantizar que ningún voto se pierda". "Nuestro objetivo es presentar una coalición ganadora", continuó, poniéndose como "ejemplo" de esta alianza: "Soy militante de IU pero soy alcaldesa en una coalición de Más Madrid y Verdes Equo".

La dirigente lanzó un mensaje a quienes opusieran resistencias a repetir la alianza que permitió revalidar le Gobierno progresista en 2023, y defendió que ante el avance de la derecha "no tenemos excusa". "No puede haber organización, ni persona, que se pueda poner delante de un proyecto político para ofrecer una propuesta lo más unitaria posible. Ahora no", reiteró Castillejo, después del rechazo que ha expresado Podemos a volver a aliarse con Sumar, y de su apuesta única de Irene Montero como futura candidata. "Es fundamental que una fuerza como Movimiento Sumar sea un revulsivo para la izquierda", culminó la alcaldesa.

El segundo en abrir la asamblea fue el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que insistió en la importancia de Sumar para la existencia de un Gobierno progresista, reivindicando al partido como "pionero en la renovación ideológica de la propuesta política de este país"Así, pidió ser "conscientes de que esta pequeña aldea gala progresista que es España, y de la que somos protagonistas, está llena de enemigos".

El también ministro de Cultura dibujó a Sumar la "garantía" de que "siga esa mayoría progresista" que impida un Gobierno de PP y Vox. Una parte del discurso fue encaminado a sacar pecho de las medidas de Yolanda Díaz ne el Gobierno, recordando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, y citando la última batalla en el Gobierno después del acuerdo alcanzado por la tributación del SMI: "Nuestra vicepresidenta, ante los intentos de algunos de hacer tributar IRPF al SMI, dijo que eso no iba a suceder", comenzó. "Y esta semana hemos conseguido que no lo paguen este año", aclamó, entre aplausos. "Para eso está Sumar en el Gobierno, para dar las peleas que tocan".

El dirigente hizo referencia a los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros, señalando a Pablo Bustinduy como "el que más ha hecho por el problema de la vivienda", a Sira Rego, por regular los derechos digitales de los menores; y a Mónica García por impulsar la Agencia Estatal de Salud Pública, que decayó por sorpresa en el Congreso la semana pasada. Los ministros en esta ocasión no acudieron a la cita, a diferencia de la asamblea fundacional hace un año, cuando participaron en el acto, cuando todavía era una organización que aspiraba a integrar al resto de formaciones.