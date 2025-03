Feijóo reclama a Sánchez un plan de defensa detallado y que le deje reunirse con los responsables del Ejército

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a afear a Pedro Sánchez que siga sin concretar en qué plazo cree que España puede y debe aumentar el gasto militar en defensa que la Unión Europea está reclamando a todos los socios. Tras escuchar la intevención del presidente del Gobierno en el Congreso este miércoles, el íder de la oposición ha recordado que países vecinos como Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros, "han detallado cómo van a estructurar" esas partidas mientras que Sánchez todavía no lo ha desvelado. En su discurso, el presidente ha dicho que espera poder concretarlo "en próximas semanas", cuando los países europeos hayan fijado los mecanismos de financiación, que todavía están en discusión.

"En España, lo único que sabemos del gasto de defensa en rearme es que quiere cambiarle el nombre", ha dicho Feijóo en referencia a la voluntad del presidente del Gobierno de borrar ese término ("rearme") del debate público y ampliarlo al concepto de "seguridad". "Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero dice que el PP tiene que decir sí a todo. ¡Será una broma!", le ha espetado el político gallego. "Esto no funciona así. Yo no estoy a sus órdenes, estoy al servicio de mi país", ha continuado antes de enumerar las condiciones que le pone si quiere contar con el apoyo del PP en este asunto. "Le reclamo un plan de defensa con detalle, saber su presupuesto con absoluta transparencia, conocer los riesgos... El Jemad (jefe de Estado Mayor de la Defensa) y los responsables de los tres ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer", ha enumerado. Tras esa fase, ha rematado, Sánchez deberá llevar la hoja de ruta decidida al Congreso para que la Cámara lo vote, una exigencia que le lleva planteando desde hace semanas.

El jefe de los populares ha recordado que en el debate de investidura, en noviembre de 2023, ya auguró que los socios de Sánchez le irían abandonando y le advirtió de que el PP no acudiría a su rescate. Este miércoles, tras poner sobre la mesa sus peticiones si quiere su respaldo, se lo ha vuelto a decir: "Si lo que pretende es que el PP sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen, olvídese. Se lo advertí el primer día".

¿Es posible un pacto de Estado?

El jefe de la oposición considera que el presidente del Gobierno no está en condiciones de liderar esta etapa porque no tiene socios que le apoyen el aumento en armas ni tampoco una mayoría parlamentaria para conseguir nuevos Presupuestos Generales del Estado. El dirigente gallego ha rechazado que su formación vaya a ser "un escollo" para cerrar un pacto de Estado de defensa. "El escollo es su Gobierno, el escollo es usted", ha continuado en referencia a su debilidad política. "Va a tener que elegir: o se somete a las Cortes o a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay", ha lanzado Feijóo que ve a Sánchez como un "escollo" para España.