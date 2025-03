Sánchez rebaja el choque con Sumar por el plan de rearme a una “discrepancia histórica" por su identidad y sin consecuencias

Pedro Sánchez ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con sus socios de coalición a cuenta de las diferencias de fondo sobre el aumento del gasto en defensa y que, en cualquier caso, estas no afectarán a los “compromisos” de España con la UE. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha rebajado el choque con Sumar, visibilizado este jueves en el Congreso al romperse en dos el Gobierno en una votación sobre el plan de rearme de la UE, a una “discrepancia histórica que ha tenido la política española”. Una cuestión más identitaria, simbólica, pero presuntamente sin consecuencias prácticas.

En rueda de prensa desde Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo despersonalizado el choque con Yolanda Díaz para hacer memoria de que estas discrepancias “las ha tenido el PCE al principio de la democracia, Izquierda Unida con el referéndum de la OTAN (en 1982) y también Podemos, y la tiene ahora Sumar. Son discrepancias que de manera tradicional e histórica se han dado en la política española”, argumentó. Tras ello, dejó entrever que no tendrán consecuencias al agradecer a su vicepresidenta segunda que “respeta los compromisos con la UE que tiene España”. Un compromiso, añadió, de “contribuir a la defensa común”.

“No vamos a hacer ningún ajuste ni ningún recorte social”, garantizó el jefe del Ejecutivo para tratar de suavizar el impacto de la subida del gasto en defensa al 2% del PIB. En este sentido, se mostró “satisfecho” con que en el debate entre los Veintisiete se habrían “recogido buena parte de nuestras demandas”, en referencia a ampliar el foco del gasto en defensa para incluir partidas vinculadas principalmente al desarrollo tecnológico, como la ciberseguridad y la IA, pero también la cooperación la lucha antiterrorista. Desde la visión, según insistió, en que las amenazas de los países del flanco sur, como España e Italia, son diferentes, tanto por las amenazas híbridas, y no territoriales, y por la situación del Sahel.

El mismo día que Sumar y los partidos de izquierda rompieron con el PSOE para rechazar una subida del gasto en defensa en una votación simbólica en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha querido censurar la retórica del "rearme" en la UE como un guiño más al espacio a su izquierda. La hoja de ruta de los Veintisiete para destinar hasta 800.000 millones de euros en los próximos cuatro años lleva por nombre ‘ReArm Europe’.

"No me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas", defendió Sánchez ya a la entrada de la reunión. Una posición similar que reiteró en su comparecencia tras el Consejo Europeo. "No me gusta el término rearmar, es una aproximación incompleta del desafío que tenemos por delante en defensa. No se puede explicar sin un paraguas más amplio que es la seguridad", remarcó, aun sin querer entrar a criticar a la Comisión Europea. Eso sí, añadió que "España se siente más cómoda hablando de Safe Europe", en referencia al mecanismo de financiación.

Formación Profesional como gasto en defensa

Su pretensión para por ampliar el enfoque para apostar por "un salto tecnológico", aprovechando "ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa". El Gobierno español presiona para redefinir el concepto de defensa para incluir como gasto partidas referidas a la ciberseguridad, la IA, la lucha contra el terrorismo o la cooperación. "Cuando hablamos de seguridad y defensa hablamos fundamentalmente de tecnología y en muchas ocasiones de tecnología de doble uso", defendió.

En su afán por ampliar el foco de la defensa a la seguridad, Sánchez añadió también entre las posibles partidas a computar la formación profesional. La "formación y capacitación" con la perspectiva de que el capital humano se pueda "recolocar" en estas nuevas inversiones. "Lo vamos a necesitar y se pueden crear oportunidades tanto laborales como territoriales", sostuvo para concluir que "lo relevante es no tener una visión clásica" del gasto en defensa.

Si se incluyen partidas ahora mismo en el presupuesto de departamentos como Industria, Transición Digital o Exteriores, el “esfuerzo anticipado” para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa se suavizará. En el Gobierno entienden que el debate se extenderá al menos hasta el próximo mes de junio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en La Haya.

Fondo común

La otra prioridad del Gobierno, para suavizar el impacto en las cuentas públicas del plan de rearme, pasa por empujar la creación de un fondo común, a través de mecanismos de mutualización de la deuda. Una propuesta que se sumaría a otros mecanismos de financiación como los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la suspensión de las reglas fiscales que permitan no computar como déficit el gasto en defensa.

Sánchez también ha dejado clara su adhesión a la propuesta de Finlandia para que la Unión Europea esté representada por una persona en las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania. Una exigencia que vienen haciendo los Veintisiete desde hace semanas, sin éxito, y que con la propuesta finlandesa se busca concretar para "dar un paso al frente" en las negociaciones de paz que se están produciendo ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.