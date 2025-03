Felipe González critica a Pedro Sánchez por renunciar a los Presupuestos: "Es un incumplimiento constitucional "

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha vuelto a desmarcarse de la estrategia de Pedro Sánchez de continuar con la legislatura pese a llevar dos años sin Presupuestos Generales del Estado. En un acto celebrado en Sevilla organizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) y en el que volvió a coincidir con el presidente andaluz, Juanma Moreno, el ex secretario general del PSOE calificó la ausencia de cuentas estatales como un "incumplimiento constitucional". "Yo la primera vez que no pude tener presupuestos agoté la presidencia europea y convoqué elecciones. ¿Era más difícil antes que ahora? No".

También fue muy crítico González con el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros para la distribución de menores entre las distintas comunidades autónomas. En esta línea afirmó que se trata de un pacto "inconstitucional y técnicamente mal hecho".

El expresidente ya se desmarcó recientemente de la propuesta de quita de deuda del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas y de la doble posición de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE Andaluz. Una afirmación a la que la vicepresidenta respondió en su intervención en el programa de La Sexta Lo de Évole.

Un gran acuerdo de PSOE y PP para aumentar el gasto en Defensa

Sí coincidió Felipe González con el Gobierno de España en la decisión de ampliar el gasto en Defensa, ante la situación de Ucrania y la posición de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. "Es un pacto inevitable. PSOE y PP tienen que ponerse de acuerdo. Hay que aumentar el gasto en Defensa pero sin hacernos trampas al solitario", puntualizó el ex presidente del Ejecutivo central, quien subrayó que este pacto entre las dos formaciones es la única opción que existe. "¿Con quién nos vamos a poner de acuerdo? ¿Con Sumar? ¿Con Abascal? Pues no".

En esta línea Felipe González arremetió contra Donald Trump al que calificó de "mercachifle": "Trump no actúa como un empresario, es un mercachifle y Putin se está riendo de él", puntualizó. El ex presidente hizo referencia a otras etapas en la Casa Blanca y comparó la actual legislatura con la de Ronald Reagan: "Él no sabía, pero buscaba a quiénes sabían".