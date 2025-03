El juez impide preguntar sobre el chalé que disfrutó Ábalos a las empresarias que dicen que llevaron efectivo a Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no quiere que la causa en la que investiga un fraude de cientos de millones de euros en hidrocarburos acabe salpicada por el caso Ábalos o el caso Koldo, así que no ha dejado que las acusaciones populares hagan ninguna pregunta relacionada con el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González Pano compraron presuntamente para disfrute de la familia del exministro José Luis Ábalos. Lo que sí han hecho ha sido ratificar la declaración que prestaron ante la Guardia Civil y con ella las dos entregas por un total de 90.000 euros a la sede socialista madrileña de la calle Ferraz.

Fuentes presentes en la declaración han señalado que Carmen Pano, ante el juez Pedraz, ha precisado que no realizó más entregas de efectivo en Ferraz, porque la segunda vez la intentaron responsabilizar de que en el sobre faltaban 10.000 euros para reunir los 45.000 pactados. Explicó que el dinero procedía del considerado, junto a Aldama, cabecilla de la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas, quien le dijo que el dinero que faltaba era cosa suya. Cuando los agentes la detuvieron Pano se limitó a señalar que tuvo que volver al despacho del comisionista Aldama para que se los entregara y regresó a la sede socialista a dejarlos.

Ante la Guardia Civil, la empresaria prestó una declaración amplia en la que también señaló que el considerado nexo corruptor de las dos tramas le había comentado que se había reunido con el ahora ministro y entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, porque la intención era almacenar en Canarias el carburante que pretendían traer de Venezuela a través de República Dominicana y de Georgia, país del que, junto a México, Aldama era cónsul honorario.

Según la imputada, finalmente no adquirieron un depósito fiscal en Canarias, por lo que constituyeron una "subcuenta, Canary Islands Fuel Company", en la que se puso como administradora a Oriana Elisett Aciego, quien cuando declaró ante el magistrado aseguró que no pagaron el IVA ni el impuesto canario previsto, porque así se lo recomendó un asesor al que consultaron.

Madre e hija, que no han querido responder a las defensas, han aprovechado su declaración para tratar de descargar su responsabilidad tanto en Aldama como en Rivas, como ya hicieron en el Supremo, al atribuir a instrucciones de este último la adquisición del chalé de La Alcaidesa que compró la empresa Have Got Time, de la que era administradora Leonor González Pano.