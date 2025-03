Moreno y Rueda justifican el pacto de Mazón aunque marcan distancias: "Nosotros buscamos la centralidad"

Juanma Moreno y Alfonso Rueda son dos de las tres mayorías absolutas que tiene el PP en el ámbito autonómico. Ambos tratan en su discurso de ocupar un espacio de centralidad, de distanciarse de Vox (en el caso andaluz desde 2022) y de no identificarse con el discurso madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Por eso, son dos de los grandes afectados por el pacto suscrito por Carlos Mazón y Vox para aprobar los primeros presupuestos en plena crisis política por su gestión de la dana.

Ambos estaban citados en Sevilla para tratar de reforzar su alianza dentro y fuera del PP. Y ante un debate políticamente muy incómodo escenificaron un cierre de filas con el pacto valenciano que sigue las directrices y la línea argumental marcada por Alberto Núñez Feijóo desde Génova: lo importante es la reconstrucción, sea cuál sea el peaje. En esta ocasión, no hubo ni un atisbo de crítica. Aunque, en un complejo equilibrio, trataron de marcar distancias: "Nosotros buscamos los espacios de centralidad política".

"Hay una prioridad por parte de los valencianos que es solventar los graves problemas por la dana y para eso necesitan un instrumento importantísimo como es el presupuesto. Mazón ha buscado una opción que es llegar a un acuerdo con Vox para la reconstrucción", explicó el presidente andaluz, Juanma Moreno. Su homólogo gallego, Alfonso Rueda, repitió el mismo esquema: "Si pretende hacer la reconstrucción, lo más importante para una comunidad son unos presupuestos. Lo más importante es tener esos recursos y hacer la reconstrucción".

"Espacios de centralidad"

En el detalle del acuerdo, ninguno de los dos barones del PP compartieron aspectos del pacto valenciano como la negativa a la acogida de menores inmigrantes o el rechazo al "dogmatismo" climático. Ambos se esforzaron en marcar diferencias con ambas cuestiones, defender la "solidaridad de sus territorios" y su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Aunque abriendo una puerta que justifique el pacto valenciano. "Si de lo que se habla es de que no se pueden acoger menores en esas condiciones, coincidimos. Si las cosas se hicieran de otra manera Galicia sería solidaria", apuntó Alfonso Rueda. Por su parte, Juanma Moreno defendió su compromiso contra el cambio climático aunque con un matiz: "Dentro de la agenda verde se ha comprobado que no podemos hacer una transición en materia agrícola tan rápida. No se puede hacer una transformación tan rápida".

Moreno es el primero de los dos barones territoriales reunidos en Sevilla que se enfrenta a las elecciones, en 2026, y en su trayectoria política ya ha habido acuerdos con Vox, en 2018. De ahí que la incidencia de este pacto valenciano (que en el ámbito local sigue la misma línea de Sevilla capital, gobernada por José Luis Sanz) sea mayor en el ámbito andaluz. El presidente autonómico hizo un esfuerzo por limitar su alcance y por ampliar el campo, como ya ha ocurrido ante otros escenarios de acuerdos entre PP y Vox.

"Es un acuerdo puntual, una decisión de un gobierno. Pero no puede ser que salten las alarmas cuando hay cualquier acuerdo con vox y mientras tanto Pedro Sánchez pacta con partidos que no acatan la Constitución, ni el marco de convivencia ni creen en un modelo compartido que es España. Ellos son extremistas y radicales y Pedro Sánchez puede pactar todos los días. Yo defiendo el bipartidismo y que ocupemos espacios de centralidad", concluyó el presidente andaluz.