Sondeo GESOP: Tres de cada cuatro españoles piden el relevo del fiscal general del Estado por su imputación

Desde que se convirtió en el primer fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz ha dejado claro que no va a dimitir y el Gobierno ha descartado también relevarle. Investigado por la filtración de correos electrónicos de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los que ofrecía un acuerdo a la fiscalía para reconocer la comisión de dos delitos fiscales a cambio de evitar el juicio por fraude a Hacienda, casi tres de cada cuatro consideran que la imputación de García Ortiz es incompatible con su continuidad al frente del ministerio público. El rechazo es prácticamente unánime en todos los electorados, a excepción de los votantes de Sumar, cuya opinión está más dividida.

Según la Encuesta Política de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, el 72,7% de los españoles defienden que el fiscal general no puede seguir en el cargo tras la investigación judicial abierta contra él, frente al 18% que no ve ningún problema en que continúe en su actual responsabilidad. En todos los electorados hay más partidarios de la salida de García Ortiz que de su continuidad, pero el clamor por su sustitución es mucho más acentuado entre los votantes del PP (94,1%) y Vox (92,9%). Seis de cada 10 electores socialistas (60,2%) también abogan por que el fiscal general abandone el cargo, pero uno de cada cuatro (26,6%) está de acuerdo con que siga en él.

Los votantes de Sumar, socio de coalición del PSOE, no lo tienen tan claro: el 49,3% creen que García Ortiz no puede continuar como fiscal general y el 44,1% lo defiende. En el electorado de ERC la proporción es similar a la que se da entre los socialistas (61,7% en contra del fiscal general y 22,9% a favor) y entre los votantes de Junts también hay cierta dispersión, con un 50,3% que apuesta por la salida de García Ortiz y un 40,8% que no ve problema en que siga.

Por comunidades autónomas, el rechazo al fiscal general del Estado es mayoritario en todas ellas, con porcentajes que oscilan entre el 60,3% de oposición en el País Vasco y el 81,3% de Canarias, pasando por el 63,8% de Castilla y León, el 67,8% de Galicia, el 69,5% de Catalunya, el 74,4% de Madrid, el 74,6% de Castilla-La Mancha, el 75,3% de Andalucía y el 78,8% de la Comunitat Valenciana. Los mayores porcentajes de apoyo a García Ortiz se dan en Castilla y León (25,9%), Euskadi (25%), Galicia (24,2%) y Catalunya (21,1%), quedándose por debajo del 20% en el resto de España.

La reclamación de la salida del fiscal general es superior entre las mujeres (76,5%) que entre los hombres (68,7%), y por edades los más beligerentes contra García Ortiz con los más jóvenes, con un 78,9% de rechazo entre los españoles de 18 a 29 años y un 82% entre quienes tienen de 30 a 44 años. Entre los más mayores, uno de cada cuatro españoles de más de 60 años apoyan al fiscal general (27,4%) y el 62,8% piden su salida.