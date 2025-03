Moncloa carga contra Feijóo tras alejarse de su plan de rearme: “España necesita una oposición de Estado”

El encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez no solo no ha servido para acercar posiciones respecto al plan de rearme consensuado en la UE, sino que parece haber generado un nuevo choque. Si el líder del PP acusó al jefe del Ejecutivo de no tener plan y de tener la “tentación” de "ocultar o ignorar la verdad y ocultarla por interés partidista", en Moncloa responden tajantes: “No está a la altura de las circunstancias”. El ministro de Exteriores ha acusado al líder de la oposición, durante una comparecencia en Moncloa en medio de la ronda de contactos de Sánchez con los grupos, “no ser parte de la solución” por no “sumarse a la unidad que necesitamos ahora todos los europeos”. En estos momentos, conminó, “España necesita una oposición de Estado”, en lugar de una oposición de “desgaste al Gobierno".

Incidiendo en el discurso que viene desplegando el Gobierno durante los últimos días, Albares ha recalcado la necesidad de “asumir con más determinación nuestra propia seguridad”. Un mensaje, ante los cambios en el orden multilateral, por el que dijo que “necesitamos unidad, aquí y en la UE”.

Sánchez no está consiguiendo acercar posturas en su ronda de contactos con los líderes de los partidos, a excepción de con el portavoz del PNV, Aitor Esteban. En línea con lo trasladado por el jefe del Ejecutivo de puertas adentro a sus interlocutores, el titular de Exteriores ha defendido que la seguridad, sin mencionar el aumento del gasto, es “compatible con el Estado de bienestar”.

Sobre el envío de tropas a Ucrania, el titular de Exteriores ha alejado este debate, aun sin cerrar la puerta a ello, porque “primero tiene que haber paz y, desgraciadamente, en estos momentos no la hay”. Otras fuentes parlamentarias que han participado en los encuentros con el jefe del Ejecutivo coinciden en que este debate todavía “está verde”, pero consideran que si otros países como Francia promueven el envío de tropas, sin importar bajo qué bandera, España deberá participar también en esta eventual misión de paz.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, reprochó por su parte, sin aludir a Feijóo, sino en general, que se “juegue a la política interna” con un tema que tildado de “muy grave” y que “trasciende al Estado español”. El futuro presidente del Euzkadi Buru Batzar ha mostrado sintonía con el Gobierno, recalcando que así lo ha hecho ya su partido votando junto a las familias europeas socialdemócratas, populares y liberales en la Eurocámara. Aunque ha reconocido que por el momento no está definido el plan de rearme, pues no existe en el marco europeo todavía, sí ha abogado porque pase por el Congreso cuando se concrete.

Acuerdos en la UE, desencuentros en España

Desde el Ejecutivo defienden que, más allá del acuerdo para el aumento del gasto ante la amenaza expansionista de Rusia y el giro geopolítico de EEUU, el plan de rearme todavía no está definido. Sobre todo en cuestiones clave sobre en qué se materializará este gasto y su financiación. De ahí que eviten por el momento anticipar si se llevará al Congreso. Otras fuentes aseguran que el aumento del gasto puede llevarse a cabo mediante la aprobación de partidas en el Consejo de Ministros sin necesitar el voto de los grupos parlamentarios.

Aunque las familias europeas de socialistas y populares tienen una posición común, a nivel de la política doméstica se evita visibilizar esta coincidencia. De ahí que en el Gobierno señalen que Feijóo parece de acuerdo en el planteamiento, “pero quieren desgastar en un momento tan grave como en el que estamos”. “Ahora es momento para una oposición de Estado, hay muchos otros momentos en los que hacer oposición de desgaste”, añaden las mismas fuentes. Al mismo tiempo, ponen en entredicho que Sánchez pueda llegar a acuerdos con países gobernados por primeros ministros de la misma familia política que Feijóo, además de con la presidenta de la Comisión Europea, y Feijóo “se extraiga de eso”.

Financiación

Además de la financiación, con instrumentos que sorteen en la medida de los posible la afectación presupuestaria nacional, el jefe del Ejecutivo apuesta por computar como gasto en defensa otras partidas con un enfoque securitario. Más allá de la mera inversión armamentística. El cómputo de estas partidas, como la cooperación, la ciberseguridad y la IA como inversión en defensa, es otra de las propuestas por las que Sánchez batallará en el seno de la UE y buscan adecuar los compromisos de España a su realidad y a las dificultades parlamentarias del Gobierno.

Otra de las bazas del Gobierno para aplacar los costes del pacto en Defensa pasa por apelar a que se mire el gasto en defensa en "términos absolutos". Esto es, el cómputo general, en lugar del porcentaje de PIB. Como vienen insistiendo desde Moncloa, España es el décimo contribuyente en presupuesto de la OTAN y desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha incrementado en un 10%. Todo ello, teniendo en cuenta que por el crecimiento económico del país en los últimos años, cada décima de incremento ha pasado de suponer algo más de 1.000 millones, cuando se ratificó este compromiso en la cumbre de la OTAN de 2014 en Gales, a unos 1.500 millones.

En el espacio de Sumar son menos optimistas respecto a que se logre un consenso de los Veintisiete. No solo para implementar estos mecanismos de financiación que suavicen el impacto económico en las arcas públicas, sino para incluir dentro del cómputo del gasto en defensa cuestiones más transversales. Dentro de un foco amplio de la seguridad, como serían la ciberseguridad, pero también la cooperación, la lucha antiterrorista o la IA. Por ello se insiste en que la amenaza no viene solo del flanco este, por la amenaza expansionista de Rusia, sino del flanco sur, por la situación en el Sahel. Y es que desde Sumar reconocen que partidos de su misma familia en Europa, como los polacos, tienen una visión más convencional, centrada más en el armamento para defender sus fronteras.