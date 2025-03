¿Por qué el auto de la jueza no basta para que el PP abandone a Mazón?

La jueza de Catarroja encargada del caso de la DANA no ha querido hacer un ‘Peinado’, por decirlo de manera tosca pero entendible. No ha querido que Carlos Mazón haga el paseíllo por los juzgados como testigo. Lo dice con claridad en su auto: le ofrece declarar, pero solo como investigado. Descarta su testimonio. No está por el espectáculo. Pero señala al president que está en el punto de mira de las acusaciones y que ella va a continuar instruyendo la causa en la línea que ha mostrado desde sus primeras diligencias: centrando la investigación en las responsabilidades (presuntas) de la Generalitat por su tardanza en el envío del mensaje de alerta a la ciudadanía el día de la gran riada.

La jueza ha dicho bastante y bastante claro en poco tiempo, pero sus resoluciones de este lunes está visto que no eran las supuestas «revelaciones» con las que la dirección del PP nacional especula que pueden complicar más la vida a Mazón en algún momento. Génova salió a arropar al ‘barón’ valenciano, a pesar de la presión ‘in crescendo’. Persiste en esa línea. Lo puede hacer porque judicialmente al president le queda recorrido. Y políticamente no hay solución ni medianamente sencilla. Santiago Abascal ha puesto ya condiciones muy duras para hablar de un relevo. Buscar una salida con los socialistas se antoja política-ficción. Y el adelanto electoral en este contexto en el que el relato del Consell va quedando un poco más acorralado cada día es más bien un tiro en el pie. En política la explicación más sencilla se suele despreciar, pero en ocasiones se revela como la real, y aguantar es hoy por hoy lo más simple y cómodo para el PP, a pesar del desgaste, sobre el que alertan en privado notables ‘populares’.

Penalmente, la invitación a declarar de un juzgado suele ser la última palabra de los aforados antes de ser imputados (Ábalos o Barberá son casos cercanos que aceptaron ese ofrecimiento), pero no es una norma. En la causa de la DANA tienen que declarar primero la consellera Pradas y el secretario autonómico Argüeso. Lo que digan puede ser fundamental. Pero de momento sus manifestaciones públicas apuntan más hacia la actuación de los técnicos el día de la riada que hacia la de los arriba jerárquicamente. Algunos juristas señalan la dificultad de cargar responsabilidad judicial a Mazón, porque esta pasaría por demostrar la relación entre la tardanza en el Es Alert y la actuación (o ausencia de acción) del jefe del Consell esa tarde.

No se antoja sencillo. Y en todo caso, llevará tiempo, aunque todo está yendo más rápido en esta instrucción de lo que se podía pensar (algo a favor de la jueza cuando se suele denigrar la lentitud de la justicia). Por tirar de experiencias del pasado, el PP nacional forzó la dimisión de Francisco Camps como president de la Generalitat una vez que el TSJ ordenó que se sentara en el banquillo por el caso de los trajes.

Feijóo, con Isabel Díaz Ayuso, ayer en Madrid en los actos por la conmemoración del 11M. / EFE

Da una idea del posible recorrido por andar, aunque no son situaciones comparables, no obstante. Aquí se está juzgando la posible responsabilidad en una catástrofe que ha dejado 228 muertes. Es por esa vía por donde la carga política se acentúa. Los autos de la jueza de esta semana acentúan la debilidad política de Mazón. Ahora ya no es un relato frente a otro sobre lo sucedido el fatídico 29 de octubre. Ahora es una instancia judicial la que sitúa en el centro de la investigación la actuación de la Generalitat y no da crédito a sus principales argumentos.

No es una sentencia, es cierto, es un auto de una instrucción, pero es un varapalo de la autoridad judicial competente, tan respetable ahora como cuando otro pone contra las cuerdas a Ábalos, por ejemplo, a pesar de la tendencia a deplorar o aplaudir las resoluciones en función del color político.

Mazón sobrevive porque judicialmente está vivo y políticamente le queda oxígeno por la ausencia de soluciones, aunque esta puerta política la tenga un poco más cerrada tras un auto que constata que había información suficiente para prevenir y tomar medidas.

