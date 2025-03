"La mejor manera de relanzar un partido es con un congreso"

PREGUNTA: 'Paco Camps. Reenfocando España'. Este libro, que le trae a Alicante este miércoles, es su forma de volver al foco mediático tras quedar absuelto de la decena de causas judiciales que le han perseguido en los últimos quince años. ¿Qué busca?

RESPUESTA: El libro, escrito por Javier Más, está dividido en tres partes y es bastante ameno. La primera es sobre las cuestiones judiciales, la segunda es sobre mi trayectoria política y la tercera es la que da nombre al libro, que es 'Reenfocando España'. Ahí analizo lo que, desde mi punto de vista, no funciona en el país, los retrocesos en todos los campos que ha habido durante la época del PSOE y cómo tenemos que volver a poner en marcha España una vez que el PSOE deje el Gobierno. La idea es que hay futuro y que me encantaría formar parte de él.

Una de las partes del libro gira en torno a sus problemas con la justicia, resueltos finalmente a su favor. ¿Cree que el partido le debe algo?

No. Yo estoy satisfecho. Los jueces han reconocido que todo lo que se decía de mí no era cierto y, por lo tanto, me han ido dando la razón. Y por otro lado, mi partido me ha permitido ser presidente de la Generalitat.

Habla de "reenfocar España" con la mente puesta en la etapa posterior a Sánchez. ¿Ve a Feijóo en la Moncloa? ¿Lo ve con liderazgo?

Sí, sí que lo veo. Es un gran candidato. Ha sido presidente en Galicia, cuatro veces elegido con mayoría absoluta, y lo hizo muy bien. Lo veo con cuajo, fuerza y potencia. Es una persona experimentada y preparada para poder afrontar los grandes retos que el país tiene a corto y medio plazo cuando, si Dios quiere, tras las próximas generales, pase a ser presidente del Gobierno de España.

En el PP ahora conviven dos liderazgos distintos, el de Feijóo y el de Ayuso. ¿Cuál le representa más?

Recuerdo en mi época que estaba Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que podía ser una similitud histórica bastante parecida. Es positivo que existan muchos dirigentes con potencia de discurso y con posibilidades de seguir haciendo grande al PP.

Viene el miércoles a presentar el libro a Alicante en un momento especial. A «casa» del alicantino Mazón, en su momento más complicado como jefe del Consell por la gestión de la dana. ¿Entiende el morbo suscitado en lo político?

No voy a la casa de nadie, voy a mi propia casa. En Alicante siempre me he sentido uno más. Como presidente, el 50% del tiempo estaba allí.

"El presidente Mazón ha estado desde el minuto uno de la dana contando todo lo que iba haciendo, todo. No se ha escondido"

¿Qué relación tiene actualmente con el presidente Carlos Mazón?

Hablamos cuando comenzaba la campaña de 2023, que gracias a Dios ganamos. Me recibió muy amablemente en la dirección del partido. Luego le di la enhorabuena el día que fue investido presidente de la Generalitat, fue una conversación entrañable entre alguien que empezaba su presidencia y alguien que había tenido la suerte de ser presidente de la Generalitat. Luego me llamó para darme la enhorabuena por la absolución y el día de la dana me puse a su disposición. La relación que existe es la normal entre un presidente del partido y de la Generalitat y un militante del partido.

¿Comparte las palabras de Feijóo, cuando ha dicho en diferentes momentos que Mazón estuvo "noqueado" y "no a la altura"?

Contesto siempre lo mismo porque lo creo. La competencia exclusiva con la tragedia de Valencia le corresponde al Gobierno de España. Es una emergencia de ámbito nacional, sí o sí, y por lo tanto el Gobierno tiene que actuar de manera automática y sin preguntarle a nadie, poniéndose al frente de todo. El Gobierno ha dejado sus funciones de responsabilidad, de liderazgo en una situación tan trágica como la que hemos vivido en Valencia, se trata de la tragedia más brutal que ha pasado en España.

Poniendo el foco en Mazón. ¿No cree que tenía que haber llegado antes al Cecopi el día 'D' de la dana?

Es que el Gobierno de España, con el presidente del Gobierno, tendría que haber estado con un mando único liderando todo el proceso. La responsabilidad está ahí. Yo no la veo en ninguna otra parte, sinceramente. Si Pedro Sánchez, por tacticismo político, no actuó como tenía que haber actuado, tiene una vertiente de responsabilidad que algún tribunal en algún momento tendrá que dirimir.

Aludía a que, según su criterio, toda la responsabilidad es del Gobierno central. Sin embargo, la jueza ha rechazado recientemente una querella contra la delegada del Gobierno, argumentando que se trata de una "competencia autonómica".

Hay que dejar tiempo a la jueza, que seguro que lo hará extremadamente bien. A lo mejor está empezando de abajo hacia arriba, preparando el suelo para luego ir construyendo toda la investigación. Ella está ahora conociendo lo que hizo de primera mano cada administración. Por ahora no hay ningún imputado, está pidiendo documentación. Luego será cuando decida otras vertientes de la investigación, como la llamada de personas en calidad de testigos o de imputados. Ya veremos dónde termina la instrucción.

"La dana de Valencia era una emergencia de ámbito nacional y el Gobierno central debió actuar automáticamente"

Hablaba también del estado de emergencia… ¿Comparte con Feijóo que lo tenía que haber solicitado Mazón al no declararlo el Gobierno?

Vuelvo otra vez al inicio y no quisiera apartarme porque seamos compañeros de partido. El Gobierno de España no tiene que ser llamado por nadie cuando es una competencia suya la que tiene que acometer. En Perejil, por poner un ejemplo de hace mucho tiempo, actuó el Estado porque alguien había invadido un peñón. Esto terminará como digo.

Esta semana, marcada por los avisos meteorológicos en la Comunidad, la Generalitat ha actuado de una manera totalmente distinta a como lo hizo aquel 29 de octubre de 2024. ¿No lo ve sintomático?

Bien traído lo del acontecimiento meteorológico de esta semana en nuestro territorio. Esta vez ha sido una emergencia a nivel autonómico. El día de la riada del 29 de octubre fue una tragedia de nivel nacional.

En esta ocasión se ha actuado a otro ritmo, con aviso inmediato…

Vuelvo a repetirme, la competencia de lo ocurrido el 29 de octubre es, sin lugar a dudas, del Gobierno.

Por ir más allá de lo que pasó ese fatídico día... ¿No cree que la Generalitat tendría que haber actuado con mayor transparencia?

Sinceramente, el presidente Mazón ha estado desde el minuto uno contando todo lo que iba haciendo, todo. No se ha escondido. Yo vi al presidente Mazón ya la noche del 29 de octubre dando una rueda de prensa.

"Me gustaría volver a la primera línea política para aportar mi experiencia y reactivar la vida interna del partido"

Pero se han tardado cuatro meses en saber a qué hora llegó al Cecopi, y con versiones contradictorias a lo largo de este tiempo…

Lo digo con lealtad y sinceridad. Yo le he visto siempre contestando todo lo que se le iba preguntando, sinceramente. He visto transparencia absoluta por parte de todos, incluso de los propios consellers. Siempre se ha contestado a las preguntas que se les ha hecho…

Pero no siempre desde la verdad. Ha habido muchas contradicciones en los discursos, ¿no lo cree así?

Mazón el otro día hizo una línea argumental en la que explicaba que siempre había contado lo mismo, y yo me lo creo.

No dice lo mismo la hemeroteca. Sigamos. En estos cuatro meses, ha habido cinco manifestaciones masivas en València, en las que se ha pedido la dimisión de Mazón. ¿Cree que debe continuar en el Consell?

Yo creo que sí. La verdad es que se ha dedicado desde el minuto uno a la reconstrucción. Hizo una comparecencia en el Parlamento con lo que pensaba hacer, remodeló el Gobierno e introdujo a un general de prestigio al frente. Otra cosa es que la gente, que no piensa como nosotros, pueda opinar de forma diferente. Pero la realidad es esa. El Gobierno valenciano está trabajando por los ciudadanos, poniendo en marcha todas las medidas económicas que puede.

¿Y cree que, con el malestar social existente en las calles, más allá de votantes o no del PP, valdrá en Génova para no forzar su salida?

Las contestaciones de Feijóo al respecto son siempre las mismas: tenemos que agradecerle a Mazón que haya dado explicaciones y que ligue su futuro a la reconstrucción. Yo me acojo a las palabras del presidente Feijóo, resumen muy bien el sentir general de los dirigentes del partido, de los militantes y de la gente que está viendo lo que está pasando.

Congreso

En este escenario, desde su plataforma se pidió esta semana la celebración del congreso del PP en julio. Entiendo que si usted quiere que haya congreso regional será para intentar presidir de nuevo el partido.

En primer lugar, como decía antes, son muchos los militantes que estamos en este proyecto desde el año 2019, mucho antes de los acontecimientos que hemos tenido ahora. Un grupo de ellos redactó un escrito argumentando lo que había sido el PP de las mayorías absolutas y recordando que éste es un año en el que corresponde congreso ordinario.

¿Y usted comparte que se debe convocar ese congreso ordinario en julio, pese al contexto actual?

Desde luego, lo comparto. Esta reflexión es muy anterior a la situación actual. Soy un militante de los que cree seria, razonable y firmemente en la celebración de congresos. La mejor manera de relanzar siempre un partido es con un congreso en el que la gente elija a sus dirigentes y la línea política a seguir.

"Uno de mis objetivos en este proceso es que Vox desaparezca"

¿Y cree que lo habrá?

Sí, no tiene por qué no haberlo.

¿Cómo ve ahora a su partido?

Desde 2011, el partido que yo recuerdo no está al mismo nivel de entonces en la Comunidad. Desde el año 2015, el partido languidece, y un partido como el nuestro necesita de militancia, de actividad interna, de sedes abiertas, de convenciones, conferencias, seminarios, reuniones y congresos. Un partido como el nuestro necesita estar en activo permanentemente. De hecho, movimientos políticos como Ciudadanos y Vox se aprovecharon de la falta de dinamismo y actividad interna del partido. Si tenemos capacidad de presencia y de capilaridad en todo el territorio, se hace imposible que un movimiento político pueda acceder a llevarse los votos que son de la casa común del centro-derecha, del Partido Popular. El dinamismo es parte sustancial para conseguir que mi partido pueda ganar y que no haya un solo movimiento político coyuntural que nos pueda arrebatar un solo voto.

¿Qué ha echado de menos en el partido desde que Mazón tomó las riendas en el verano de 2021?

Lo que ya le propuse al presidente Mazón. A mí me gustaría volver a la primera línea política para poder aportar mi experiencia y reactivar la vida interna que me parece consustancial a nuestro propio partido. Cuando era presidente, los sábados y domingos me dedicaba prácticamente al partido. Es muy importante que la gente del partido se sienta involucrada todos los días en la vida interna del partido y eso es a lo que me estoy dedicando desde hace ya bastante tiempo. Este movimiento empezó en una cena en julio del año 2019, en la Malvarrosa de Valencia.

Vox

Hablaba de Vox, de su presente y futuro. ¿Cómo ve al exsocio del PP en la Generalitat Valenciana?

Ya desapareció Ciudadanos y Vox desaparecerá en dos años. Uno de mis objetivos en este proceso de dinamizar la actividad interna del partido es que Vox desaparezca porque todos los votantes de Vox se vengan al Partido Popular.

Por ahora, Vox está siendo protagonista en la actividad política valenciana. Esta semana, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de València.

La alcaldesa María José Catalá ha resuelto el conflicto en el Ayuntamiento con mucha rapidez. Ella también es otro de los grandes líderes y dirigentes que tiene el Partido Popular a nivel autonómico. Lo está haciendo muy bien en la ciudad.

¿Ve a Catalá como posible sustituta de Mazón o considera que querrá seguir en el Ayuntamiento?

Bueno, eso depende también de Mazón, y de ella. Yo no sé qué pasará dentro de dos años. Hay mucha gente que podría… De momento, tenemos un presidente que es Mazón, pero hay gente que es muy importante, como Esteban González Pons, los alcaldes de Alicante, Castellón, Elche, Torrevieja, Benidorm, el secretario general del partido...

"¿Perdonado? Zaplana y yo nos hemos reconciliado con nuestros propios pasados"

Y luego está Sonia Castedo, exalcaldesa y su persona de referencia en Alicante en este nuevo proyecto de relanzar el partido. ¿De qué hablan?

Bueno, estamos en el mismo objetivo: que la ciudad de Alicante vuelva a tener potencia, tenga capacidad de volver a ilusionar a todo el mundo, con el objetivo de ganar por mayoría absoluta las elecciones.

¿Ve a Castedo volviendo a la primera línea de la política? Ya en 2023 amagó con hacerlo...

Ya está conmigo en primera línea.

Me refería a dar el paso para recuperar algún cargo de peso...

Yo la veo con muchas ganas. Eso tiene que decirlo ella. Tiene mucha fuerza, y eso a mí me encanta.

Zaplana

Hablando de exdirigentes, usted se ha reconciliado con Eduardo Zaplana, pese a las batallas libradas entre zaplanistas y campistas en el pasado. ¿Qué relación tienen ahora, dos décadas después de aquello?

Hablamos con mucha frecuencia, hacemos análisis de todo lo que tiene que ver con la política autonómica, nacional y también con la vida interna del partido. Lo hacemos con tacto, seriedad, responsabilidad y la autoridad reconocida por parte de los dos.

¿Y ya se han perdonado?

Bueno, sí. La verdad es que la palabra reconciliación me gusta. Nos hemos reconciliado con nuestros propios pasados.

Y de entre todo lo que conversan, ¿también hablan de Mazón?

Hablamos en líneas generales de las políticas, no de personas. Nos gusta reflexionar, comparar con nuestros gobiernos, de las expectativas de futuro...

¿Qué sintió cuando se conoció la sentencia de diez años de cárcel para Zaplana por el caso Erial?

Él ya había anunciado que recurriría, ahora a esperar al recurso.

"Sonia Castedo y yo estamos en el mismo objetivo: que Alicante vuelva a tener capacidad de ilusionar a todo el mundo"

Sus asuntos judiciales han acabado, pero no las piezas vinculadas con la Gürtel. ¿Sigue negando cualquier implicación en la llegada de la Gürtel a la Comunidad Valenciana?

No sólo lo digo yo, lo dicen los tribunales. Se ha venido demostrándose de manera clara lo que yo he dicho desde febrero del 2009.

¿Y ve posibilidad de reconciliarse con Ricardo Costa, que le implicó directamente en la trama Gürtel?

Ni lo he pensado, sinceramente. Me parece un tema no importante, por calificarlo de alguna manera.