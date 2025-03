Sánchez asume un “esfuerzo anticipado” para llegar al 2% del PIB del gasto en defensa antes de 2029

El consenso sobre el incremento del gasto militar ya es una realidad en la UE tras pactarse este jueves en Bruselas un gran plan de rearme. En total se aspira a movilizar 800.000 millones de euros en gasto militar para hacer frente a la amenaza de Rusia y la retirada de Estados Unidos. Algo por lo que, sin eufemismos, Pedro Sánchez ha asumido la necesidad de acelerar los compromisos para llegar al 2% del gasto del PIB antes de 2029. "Un esfuerzo anticipado", ha explicado en rueda de prensa para valorar los acuerdos con Consejo Europeo extraordinario, aun sin especificar un calendario a la espera de concretar las "conversaciones" con el resto de países de la UE. "Somos conscientes de que tenemos que aportar más desde el presupuesto nacional", reconoció, aun sin dejar de apelar a la ayuda de instrumentos mancomunados, como la emisión de eurobonos.

El jefe del Ejecutivo se había resistido hasta ahora a modificar estos compromisos para que la financiación de la defensa no afectase a las cuentas públicas nacionales más allá de la senda comprometida con la OTAN. Sin embargo, desde el esfuerzo por hacer pedagogía, ha admitido que "la realidad ha cambiado" y que el actual "momento histórico exige asumir responsabilidades en seguridad y defensa".

Actualmente, España destina un 1,28% del PIB al gasto en defensa, por lo que el esfuerzo para adelantar los compromisos a cinco años serán considerables. El porcentaje actual de gasto sitúa a España en el vagón de cola de la OTAN, pero el jefe del Ejecutivo lo ha relativizado apelando a que se mire el gasto en "términos absolutos". Esto es, el cómputo general, según el cual España sería el "décimo contribuyente en presupuesto". "Desde que soy presidente ha habido un aumento del gasto en defensa en una media del 10% anual. En 2018, cuando llegó a la Moncloa, según se encargó de recordar, el gasto en defensa era del 1% del PIB.

Cada décima de incremento ha pasado de suponer algo más de 1.000 millones, cuando se ratificó este compromiso en la cumbre de la OTAN en Gales, a unos 1.500 millones. "Somos víctimas de la buena noticia del crecimiento potente de la economía española", ironizó el jefe del Ejecutivo para dimensionar las cifras. Asimismo, Sánchez ha subrayado la presencia de tropas españolas en "todas" las misiones de la OTAN, a excepción de Kosovo. Cuestiones ha pedido tener en cuenta porque en los compromisos de Gales se plantearon estos criterios, además de porcentaje del PIB en gasto.

En el Ejecutivo siempre reconocieron que sin nuevos Presupuestos sería más complejo modificar sus compromisos de gasto militar. La paradoja es que para asegurar unas nuevas cuentas públicas en las que incluir estas partidas no ayuda la pretensión de aumentar el gasto militar. Al menos, con el voto de los socios de investidura. La patada al orden multilateral de Donald Trump y la amenaza expansionista de la Federación Rusa ha llevado a matizar las posiciones antibelicistas de los socios de coalición, pero no así de otros aliados parlamentarios como Podemos, que reclaman directamente la salida de España de la OTAN. El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, también remarcaba este jueves que “Euskal Herria dijo no a la OTAN -en referencia al referéndum de 1986- de manera clara y taxativa", para concluir que "la escalada armamentística no nos va a hacer personas más libres ni más seguras”.

Frente a estas dificultades, el presidente del Gobierno ha avanzado que batallará por transferencias y mutualización de la deuda. "No son suficientes los préstamos, vamos a necesitar las transferencias para hacer entre todos frente a los desafíos", ha defendido.

Préstamos y reglas fiscales

Para acelerar de forma inmediata el gasto en defensa la UE ha incluido en su plan, como medida estrella una propuesta para un nuevo instrumento para proporcionar a los Estados miembros préstamos respaldados por el presupuesto comunitario de hasta 150.000 millones de euros. Sin embargo, se pone el peso sobre el presupuesto nacional con iniciativas como activar de manera coordinada la cláusula de escape para que la inversión en defensa no compute en el déficit.

El plan comunitario también incluye flexibilizar las partidas de Cohesión para redirigir fondos al gasto militar y le pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que siga adaptando sus reglas para financiar proyectos militares. Asimismo, los dirigentes de la UE identifican por primera vez una lista de "ámbitos prioritarios" para reforzar sus capacidades, de tal forma que esta lista sirva de guía para las inversiones inmediatas en defensa, en coherencia con la OTAN y teniendo en cuenta las "lecciones aprendidas en Ucrania".

En lo alto de la lista europea se encuentra la defensa antiaérea, los sistemas de artillería, incluyendo capacidades de ataque de precisión profunda, misiles y municiones y sistemas de drones y antidrones.