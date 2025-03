El exministro Fernández Díaz califica de "invento" la Operación Cataluña y niega el espionaje a diputados de Podemos

"De que es un invento no tengo ninguna duda. Yo nunca oía hablar en el ministerio de la Operación Cataluña", aseguró el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que explicó que la denominación surgió tras una comparecencia en los juzgados del principal imputado en las cloacas policiales, el excomisario José Manuel Villarejo. Y lo atribuyó a un "interés político" y, en concreto, a que el expresidente catalán Carles "Puigdemont ha querido", agregó en referencia a los siete votos por los que, según su antecesor en la comisión parlamentaria, el expresidente Mariano Rajoy, habían sido citados.

El exministro, que será juzgado por la operación Kitchen, en la que presuntamente se espió al extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que colaborara con la investigación del caso Gürtel, por lo que Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel, negó haber dado órdenes en algún momento a sus subordinados para cometer las irregularidades que se encuadran en episodios de la Operación Cataluña o para espiar a diputados de Podemos, extremo que dijo que "no tenía interés alguno".

"Niego rotundamente que existiera una Operación Cataluña para acabar con el independentismo. Si hubo alguno que cometiera una actividad ilegal, que se invetigue", aseveró el compareciente, que añadió "dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada".

Se amparó en que no puede responder por los delitos presuntamente cometidos por alguno de los 70.000 policías y 70.000 guardias civiles en activo, premisa que le hizo ver a la líder de Podemos, Ione Belarra, cuando le preguntó en concreto por el presunto espionaje a miembros de la formación morada que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Precisamente ella fue la que le preguntó por su libro de "apariciones Marianas" y si ahí se podía incluir la referencia de "M. Rajoy" que aparecía en los papeles de Bárcenas. El exministro dijo que "M. Rajoy será Mariano Rajoy", pero sin que eso signifique más connotación y sin que ello sea una "aparición mariana".

El exministro negó haberse entrevistado en algún momento con Villarejo y puso en duda los audios que le exhibían los diputados. "No hay que llegar a la inteligencia artificialalpara saber las maravillas que se pueden hacer con un audio", afirmó para tachar de manipulado el que se le grabó en su despacho ministerial con el entonces jefe de la Oficina catalana Antifraude, Daniel de Alfonso, y salió en vísperas de las elecciones en las que era cabeza de lista por el PP en Catalunya.

Pero, pese a su desprecio por los audios, pidió al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que buscara uno en el que Villarejo se quejaba de que el ministro no quería que se investigara a los Pujol, respecto al que añadió que se reunió con el expresidente catalán en 2012 para tratar de convencerle de que parara la deriva independentista.

"Le aseguro que yo no tenía ningún conocimiento" de una reunión entre la que fue líder del PP en Catalunya Alicia Sánchez Camacho y José Manuel Villarejo. Aseguró que al excomisario "no le puso en contacto con nadie". "Que una persona como esta se haya convertido con sus audios en referencia...", lamentó Fernández Díaz.

A preguntas del diputado de Junts Josep Pagès negó cualquier coacción a las autoridades andorranas para recabar información sobre los políticos catalanes. "No he tenido nada que ver y cuando digo nada es nada. Y si algún policía ha hecho algo que no debiera a mí que me dejen tranquilo", añadió.

Sin reparo alguno dijo no tener conocimiento de los informes apócrifos con supuestas cuentas de Xavier Trias en el extranjero que se publicaron y que por eso no pidió explicaciones. Mucho menos de las supuestas coacciones por las que una jueza de Andorra le ha imputado por presuntamente haber presionada a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información sobre el expresidente catalán Jordi Pujol.