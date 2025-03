El PSPV esperará a que Feijóo se pronuncie sobre Mazón para plantear una moción de censura

"Las próximas horas" es un concepto temporal sin aclarar, pero por la sucesión de los hechos, no son 72 horas. Es el tiempo que ha pasado desde que Diana Morant dio ese plazo, "próximas horas", a Alberto Núñez Feijóo para "mover ficha" respecto a Carlos Mazón antes de que ese movimiento lo hicieran los socialistas valencianos. Lo dijo el viernes en una comparecencia ante la prensa y tres días después, el síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha añadido una concreción para que ese movimiento de fichas, que podría materializarse en una moción de censura, se efectúe: que el propio Feijóo se pronuncie.

"Vamos a esperar a que Feijóo diga algo, no ha contestado y en algún momento tendrá que decir lo que piensa, no ha cambiado nada desde el viernes", ha señalado este lunes el portavoz de los socialistas valencianos ante las preguntas de la prensa. A la duda de los periodistas se añade la premura que le trasladan desde Compromís, hasta el punto de que Muñoz haya tenido que revolverse y reivindicar: "Compromís no nos marca los tiempos, somos un partido al servicio de la ciudadanía, lo haremos cuando la sociedad valenciana lo exija, no cuando diga Compromís".

Y es que si algo en lo que insisten los valencianistas es que la moción de censura ha de presentarse ya, aunque no haya números para que salga adelante ya que requeriría el voto de Vox. "Hay que tomar una decisión ya y no por cálculos partidistas sino por el interés de los valencianos", ha afirmado su síndic, Joan Baldoví, quien ha tendido la mano a Morant a reunirse "cuándo quiera y dónde quiera" para hablar de esa moción de censura.

Es más, el portavoz de Compromís ha insistido en que la pelota está "en el tejado del Partido Socialista" y se ha mostrado dispuesto a apoyar la moción del PSPV "o a encabezar una moción si el PSPV nos da los cinco diputados que nos faltan". "Morant me dice que ya hablaremos y le hemos dicho que cuando quiera, a la hora que quiera, donde quiera y en el momento que quiera”, ha remarcado Baldoví.

Mazón, "amortizado"

Los valencianistas no tienen suficientes diputados para presentar esta moción (se requieren de 20 y tienen 15) y solo lo pueden hacer los socialistas. No obstante, el PSPV evita comprometerse a ninguna acción concreta sino que insisten en elevar la presión sobre el líder del PP. "Ya doy a Mazón por amortizado, a quien tenemos que dirigir la presión es al PP en su conjunto, ha de tomar las medidas oportunas", ha incidido el síndic que sería el encargado de firmar esa moción de censura e incluso plantearse como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Por su parte, los populares en las Corts retan a la izquierda a presentar la moción de censura conscientes de que no hay números alternativos a Mazón y para ello han recordado que la mayoría de los representantes de los valencianos (PP y Vox) rechazaron hace dos semanas en el pleno la iniciativa de Compromís sobre si Mazón debía dimitir.