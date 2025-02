El PP llamará a Mazón, Sánchez y siete ministros a la comisión de la dana en el Senado

El PP está poniendo en marcha la comisión de investigación sobre la dana en el Senado. Haciendo uso de su mayoría en la Cámara Alta, los conservadores han aprobado este miércoles un listado de cincuenta comparecientes, de los cuales solo el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, es representante del gobierno autonómico y con competencias directas en la catástrofe. Por contra, los populares han incluido el nombre de Pedro Sánchez, al cual aún no han citado para la comisión sobre el 'caso Koldo' tras meses de amenazarle con ello, a siete ministros, cinco secretarios de Estado y varios cargos ministeriales y hasta a una diputada en el Congreso de Compromís.

A punto de cumplirse cuatro meses de la dana que dejó 224 fallecidos y con cada vez más dudas sobre la actuación de Mazón durante el pasado 29 de octubre, los populares han limitado al presidente de la Comunitat Valenciana sus investigaciones sobre "las circunstancias que influyeron en la catástrofe" y "la gestión" llevada a cambo por la Generalitat.

La gran mayoría de nombres del listado aprobado por el PP son de miembros del Gobierno y todos ellos muy variados: el propio Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra portavoz, Pilar Alegría; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Defensa y el de Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente; la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagasen; y hasta el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. A estos nombres se suma el de media decena de secretarios de Estado.

El PP alega que las Cortes Generales no pueden investigar asuntos autonómicos y que no pueden hacer comparecer a los responsables de las competencias en las comunidades, pese a que en otras comisiones de investigación se ha hecho. Así, los populares evitan llamar a los consejeros del Gobierno de Mazón. No obstante, sí han incluido nombres que no tenían ninguna responsabilidad en la catástrofe, como el expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que desde hace un año es embajador ante la OCDE o la diputada de Compromís Àgueda Micó, que nunca ha ostentado cargos en la administración autonómica.