Las comunidades del PP abandonan la reunión con Hacienda en señal de rechazo a la quita de la deuda

"Mascarada", "tomadura de pelo", "no vamos a ser cómplices de las cesiones al independentismo"... Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mostrado su rechazo a la propuesta para la quita parcial de la deuda escenificando un plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha celebrado este miércoles. Todos ellos se levantaron en bloque justo cuando iban a debatir el punto de la deuda porque se ha negociado de manera "bilateral", según recriminan, con Cataluña. "Un gesto contundente", reconocían también en la dirección nacional conservadora, asumiendo el mensaje del frente común de todas sus autonomías.

"Está pactada con los independentistas", aseguró Carolina España, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, quien se ha erigido en portavoz oficiosa de las comunidades del PP y vuelto a reclamar como prioritaria la reforma del sistema de financiación autonómica. Paradójicamente, desde Junts han cuestionado que la propuesta de Hacienda sea “un café para todos”, en referencia a que beneficia a todos territorios y no sea una medida unilateral con Cataluña.

Para exhibir una posición única todos los consejeros han firmado una carta conjunta -con los logos institucionales de cada comunidad- en la que exigen "la necesidad de no retrasar más la reforma del sistema de financiación" y "volver a la senda de la lealtad institucional y la multilateralidad", así como "actualizar las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio fiscal de 2025", mantener el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómica que permite una liquidez adicional para hacer frente a déficits pendientes de financiar en ejercicios anteriores; y la absorción de la deuda generada por los gastos extraordinarios asumidos por la Comunidad Valenciana tras la catástrofe de la DANA.

Plantón del PP

El PP no ha participado así en la votación del CPFF tras anunciar que rechazarían la propuesta de la condonación, ni tampoco han realizado formalmente sus peticiones, como la de un fondo transitorio de compensación. “Los presidentes van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a los privilegios y a que se premie la mala gestión. El PP quiere hablar de financiación y no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez siga en el Gobierno”, avanzaba ya previamente el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes.

"Estamos cansados de que a las comunidades autónomas se nos utilice para blanquear los pactos con los independentistas", ha reprochado Carolina España para cargar con dureza contra la ministra de Hacienda, y ahora futura rival política del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. "La ministra de Hacienda y este Gobierno solo obedecen a los intereses de Puigdemont y de Junqueras, nosotros desde la Junta de Andalucía defenderemos los intereses de los andaluces", contrapuso, en referencia a la reforma del sistema de financiación y el fondo de compensación.

La medida, sin embargo, saldrá adelante solo con el voto del Gobierno y la Generalitat. El resultado de la votación, además, no es decisorio sino consultivo. Tras este paso, la condonación deberá articularse mediante un proyecto de ley orgánica y contar con el visto bueno del Congreso. Finalmente, se convocará a las comunidades autónomas comisiones mixtas donde deberán decidir si firmar o no un "convenio" para beneficiarse. Se deberán posicionar así de forma individualizada.

El presidente del PP ya arremetió esta mañana durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso contra lo que calificó como un "regalo fiscal" concedido a los republicanos catalanes, asegurando que el presidente del Gobierno es una "condena" para todos los ciudadanos españoles a los que se obliga a pagar las "tropelías" firmadas con los socios independentistas del Ejecutivo. "Crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios", continuó antes de incidir en que Sánchez obliga a los españoles a "pagar las hipotecas de los suyos".

Más de 83.000 millones

Desde el Ejecutivo entienden que la posición del PP se debe a un interés por “dar alas al discurso de agravio comparativo”, que no tendría encaje tras la decisión de extender la quita a todas las comunidades autónomas. Esto es, aplicar la quita pactada con ERC al resto de territorios si así lo solicitan formalmente. Se ahorrarían en total más de 83.000 millones de euros en deuda.

Según la metodología diseñada por Hacienda, las comunidades que se benefician de una mayor condonación de deuda por habitante ajustado (2.284 euros por cada uno de ellos) son la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, por delante de Baleares (1.551 euros), Extremadura y Aragón (1.505 euros por habitante ajustado, en cada caso). En cifras absolutas, sin embargo, del total de 83.252 millones de euros de deuda autonómica que el Estado se propone asumir, la mayor cantidad corresponde a Andalucía (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104 millones), Comunitat Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones).