Junts renuncia a la propuesta sobre la cuestión de confianza a Sánchez tras el aviso del mediador

No habrá debate sobre la cuestión de confianza. La dirección de Junts ha decidido finalmente hacer caso a la petición del mediador internacional, Francisco Galindo Vélez, y retirar la proposición no de ley que debía debatirse este martes en el Congreso. A pesar de que la iniciativa presentada por Junts no hubiera tenido efectos jurídicos, sí hubiera acarreado consecuencias políticas, suponiendo un varapalo para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Los posconvergentes hacen un balance negativo del cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta la fecha con el PSOE, pero han decidido dar unas semanas más de aire a la negociación.

La dirección del partido de Carles Puigdemont atiende así a la petición hecha por el diplomático salvadoreño. Este domingo, Galindo Vélez reconoció a través de un comunicado que es "un hecho real" que todavía no se han materializado algunos de los puntos del acuerdo político al que llegaron PSOE y Junts el año pasado y que permitió desencallar la tramitación en el Congreso del primer decreto ómnibus del Gobierno, como el traspaso de competencias en inmigración. Tras más de un año de negociaciones ha habido avances, pero el pacto sigue encallado en tres puntos sensibles: el papel de los Mossos en las fronteras, la capacidad de realizar expulsiones y la gestión de los NIE.

Sin embargo, el mediador advirtió de que el debate sobre la cuestión de confianza y la "ruptura del espacio" podía suponer "un retroceso difícil de superar" que frenaría los "avances" hasta ahora alcanzados.

Además, el Gobierno hará este martes una nueva concesión a los posconvergentes para evitar el debate sobre la cuestión de confianza. El Consejo de Ministros aprobará la adhesión de España al protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los tribunales de mayor rango españoles pedir opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se trata de una petición que el partido de Puigdemont había puesto sobre la mesa en las negociaciones en Suiza, que se reunió por última vez este mismo viernes.