Zapatero pide a Feijóo que apoye a Sánchez en el proceso de paz en Ucrania

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado este domingo al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apoye el Gobierno de Pedro Sánchez "en su determinación europeísta" y en el proceso de paz en Ucrania "para que nadie confunda agresor con agredido".

"Reclamo el apoyo del PP y de Feijóo en favor de la UE, debe ser decidido, es lo mínimo que puede hacer por este país", ha insistido Rodríguez Zapatero que ha apelado al futuro de España y de Europa para reiterar su petición al PP y a Feijóo para que apoye al Gobierno de Pedro Sánchez en los valores de la Democracia, del Estado de Derecho, de la libertad y de la democracia y "para que nadie confunda agresor con agredido".

Rodríguez Zapatero ha recordado por otro lado a Núñez Feijóo que él mismo ha "sacado pecho" de los 49 años en Democracia, "los mejores años de la historia de España" --ha apostillado-- y ha recordado "un pequeño detalle" al respecto, en el sentido de que 30 de ellos han discurrido con gobiernos socialistas.

El expresidente del Gobierno ha lamentado "la falta de generosidad" que le caracteriza al PP, "incluso hasta en los temas más centrales" y "más insufribles" que ha sufrido España, y ha reprochado al principal partido en la oposición que haya vuelto al tema del terrorismo y al tema de ETA. "Hemos tenido que soportarlo, a nosotros, que le hemos entregado todo y hemos dejado tantos compañeros. Hemos tenido que aguantarlo hasta que tuve que recordar que fue bajo mi Gobierno. Bajo mi Gobierno terminó el terrorismo, ETA se entregó y ETA se rindió", ha reivindicado.

El expresidente del Gobierno ha augurado en este punto que "llegará algún día el momento" en el que el líder nacional del PP se arrepentirá "de todo lo que ha dicho de la familia del presidente del Gobierno" y ha recordado que la Democracia tiene "unas reglas" que consisten en respetar a la familia y en "no intentar llegar a cualquier precio, no zaherir, no insultar".

El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d), y Carlos Martínez, secretario general del PSOE-CyL. / EFE

En este sentido, ha ironizado sobre las declaraciones de Núñez Feijóo en las que afirmaba que no va a insultar al presidente de Estados Unidos porque es un presidente de un país democrático. "Hombre, esto atisba un cambio, un cambio feliz, porque si dice eso es que va a empezar a no insultar a un presidente democrático como es el presidente Pedro Sánchez", ha bromeado Zapatero que ha aprovechado la clausura del 15º Congreso Autonómico del PSOE para reivindicar la "decencia" en política y que la gente viva como piensa.

"Al final ¿qué sobrevive a la muerte? El amor y la dignidad de uno mismo, es lo que sobrevive a la muerte", ha concluido el expresidente socialista que se ha dirigido de forma elogiosa a todos los secretarios autonómicos del PSOE en Castilla y León y al nuevo líder, Carlos Martínez, al que ha definido como un político "original".