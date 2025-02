Gan 'solo' en las Corts valencianas: la oposición tumbará su primer decreto sobre la DANA

La votación llegará este jueves, pero por lo dicho en el debate del pleno, el Decreto ley 3/2025 por el que se regulan los instrumentos de coordinación específicos para la vuelta a la normalidad tras la DANA no saldrá adelante. Este prevé principalmente la creación de una comisión interdepartamental que haga que Gan Pampols y su conselleria sean las encargadas de dirigir la reconstrucción. "No es un decreto más: es la respuesta que exige la emergencia, el compromiso que debemos asumir sin titubeos", ha explicado el propio vicepresidente en la tribuna.

Sus llamamientos a la "unidad", a no "dividirse por colores políticos" e incluso a señalar como una "frivolidad" votar en contra no parecen haber surtido efecto y todo apunta a que solo el PP votará a favor mientras que el resto de formaciones lo rechazarán, lo que aboca a tumbar el texto. Será la primera derrota parlamentaria de un decreto del Consell por la DANA del Consell y aunque hubiera quien expresaba en el PSPV que el voto en contra al decreto no es "nada personal", ha influido mucho que sea Gan Pampols el que defendiera el texto.

El síndic de Vox, José María Llanos, pasa ante Gan Pampols, este miércoles en las Corts. / José Cuéllar / Corts

El vicepresidente segundo está en medio de un fuego cruzado habitual entre el Ejecutivo autonómico y las formaciones de izquierdas a lo que se añade la ya más que patente animadversión que su figura genera en Vox. Los socios habituales de Carlos Mazón han verbalizado en numerosas ocasiones su enfrentamiento con el conseller encargado de la reconstrucción y esas críticas, esta vez, se las van a cobrar con la derogación de un decreto-ley que consideran "innecesario", "una pérdida de tiempo", en palabras de su síndic, José María Llanos, y que crea "un órgano absurdo".

Pero los reproches han ido más allá del texto normativo y han incidido en cargar contra la labor del propio vicepresidente segundo, insistiendo en su sintonía con el Gobierno central. De hecho, Llanos ha lamentado que en sus dos meses y medio en el Ejecutivo autonómico "se ha dedicado a enmendar las declaraciones de su Consell, a apoyar al PSOE traidor con València y a regalar dinero a una consultora" además de "a dar charlitas" con su "amigo" José María Ángel, comisionado de la DANA del Ejecutivo central. "Usted ha comprometido su futuro con el gobierno traidor de Sánchez y los valencianos no nos lo merecemos", ha sentenciado.

Decreto "inútil"

El problema para Gan Pampols es que esta sintonía que le reprocha Vox con el Gobierno de España no le vale para que PSPV y Compromís le den asilo político en forma de apoyo a sus medidas en las Corts. Porque por mucho que socialistas y valencianistas hayan empezado sus discursos agradeciendo al vicepresidente segundo el uso del valenciano o que dijera "la verdad" negando que la ley de l'Horta impidieran las obras de acondicionamiento del barranco del Poyo, no le van a dar respaldo a la norma.

Así, la diputada del PSPV, Rosa Peris, ha asegurado que el decreto es "inútil" porque ya hay uno, de 2016, que ha sido el "marco legal del seguimiento y la coordinación de numerosas emergencias" y, además, ha criticado que pese a señalar que esta norma es "tan importante" no ha habido ninguna reunión de la comisión mientras que Isaura Navarro, de Compromís, le ha ofrecido apoyar el texto si cancela el contrato con la consultora que ha de elaborar el plan de reconstrucción, algo que no parece que vaya a ser posible.

"Están en el no es no, este decreto pasa de uno genérico a la realidad de la reconstrucción de la DANA, se adapta a la emergencia de 2024", ha respondido Vicente Betoret, del PP, única formación que parece que apoyará este jueves el texto normativo. También ha tenido respuesta hacia Vox, aunque evitando las críticas, remarcando que el texto "es inocuo políticamente", "una adaptación del de 2016, solo eso, nada más, intentar buscar un trasfondo a esto es un error, una equivocación". No obstante, la política acaba teniendo mucho de personal.

