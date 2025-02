Esperpento en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado: "Se suspende la sesión hasta que la señora Reyes Maroto se calme"

Solo 20 días después de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo, Reyes Maroto ha vuelto a sentarse en el mismo sitio para volver a responde a las preguntas de los senadores. Pero la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ex ministra de Industria ha optado esta vez por acogerse a su derecho a no declarar. Y a pesar de que su objetivo era no hablar, en apenas dos minutos una breve interrupción a la senadora de Vox ha provocado el esperpento, con el presidente de la mesa de la comisión elevando el tono y quitando la palabra a la ex ministra hasta que ha estallado: "Se suspende la sesión hasta que la señora Maroto se calme".

Eloy Suárez, senador del PP, se ha levantado en ese instante dejando a la compareciente en la mesa sorprendida por la reacción de quien dirige la comisión. "Si ha venido a reírse de esta comisión no lo va a hacer, no tiene la palabra. Señora Maroto, quiere callarse?", han sido las palabras de Suárez que han precedido a la suspensión de la sesión.

Lo ha hecho cuando la portavoz socialista en el ayuntamiento de Madrid le ha pedido que interceda para que "sus señorías no digan" o pongan en su boca lo que ella sabe o no, después de que la portavoz de Vox apuntara que sí conocía a Víctor de Aldama a pesar de que en la sesión anterior Maroto limitó su contacto con él al intercambio de mensajes publicado.

Al llegar, la ex ministro ha apuntado que se ha enterado por los medios de comunicación que "el PP ha judicializado" su situación presentado una denuncia en el juzgado implicando a la empresa Villafuel con la trama delictiva, intentado "vincular" su nombre al caso "sin esperar a que hoy se desarrollara esta comparecencia". Por eso, ha explicado, se acoge a su derecho "a no declarar" y ha pedido que se deje de señalar a personas inocentes, entre las que Maroto se incluye a sí misma.

No se ha referido a él específicamente, pero esta mañana su ex jefe de gabinete, Juan Díaz Bidart, también ha optado por no declarar en la comisión por la misma razón, de quien hace tres semanas Maroto se desvinculó cuando los conservadores apuntaron la eventual vinculación de Bidart con las personas implicadas en estos casos.