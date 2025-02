El primo de Almeida declara en el juicio de las mascarillas que Medina le dijo que quería "ayudar al Ayuntamiento"

Carlos Martínez-Almeida Morales, primo del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado como testigo este martes en el juicio del caso mascarillas que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que el comisionista Luis Medina le llamó en plena pandemia y le dijo que tenía "experiencia textil y con China, y que podía obtener material de protección, en concreto mascarillas y que estaba interesado en poder ayudar al Ayuntamiento de Madrid", ha asegurado a preguntas del fiscal Luis Rodríguez Sol.

Y fue por eso por lo que después se dirigió a la entonces mano derecha del alcalde madrileño, Matilde García Duarte, para pedirle el correo electrónico y después facilitárselo a Medina, y que este pudiera enviar su propuesta.Mantuvo dos breves conversaciones con el empresario, al que no conocía previamente.

Al ser interpelado por el motivo por el que consideró que Medina, que quería contactar con el Ayuntamiento de Madrid, se puso en contacto con él, Carlos Martínez-Almeida Morales contestó, de forma literal: "No, no me dijo nada, me imagino que es obvio".

Al final del interrogatorio como testigo, la letrada de Más Madrid, que ejerce la acusación popular ha advertido de que el testigo habría podido incurrir en una contradicción, cuando en respuesta al fiscal negó que Medina le comunicara que era una operación "altruista".

María Díaz de la Cebosa

Según el instructor, Adolfo Carretero, Luis Medina se valió de su condición de personaje público y famoso, "por ser hijo del Duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión", y a través de su amistad con la directora de la Universidad CIS, María Díaz de la Cebosa, "obtuvo el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, amigo de la misma y primo hermano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida" para después conseguir el correo electrónico de la persona encargada de la compra de material sanitario, Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuyos cargos habrían sido engañador por el comisionista.

En la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el pelotazo de las mascarillas de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, Collado declaró que "ambos" le dijeron "en varias ocasiones" que "no cobraban comisión" Esta empleada del Consistorio madrileño también resaltó que le dijeron que la operación la hacían "de forma desinteresada o altruista, y de eso me trataron de convencer".