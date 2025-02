Yolanda Díaz insiste en su amenaza de rectificar a Hacienda en el Congreso si no hay acuerdo: "Hay dos vías"

Yolanda Díaz insiste en que continuará su ofensiva en el Congreso para corregir el criterio del Ministerio de Hacienda sobre la tributación del salario mínimo en caso de no alcanzarse un acuerdo dentro del Gobierno de coalición. Después de que el María Jesús Montero se haya ratificado en sus planes de hacer pagar el IRPF a los perceptores del SMI, la vicepresidenta de Sumar ha vuelto a recordar que mantienen su proposición de ley en el Congreso para enmendar este punto y ha amenazado con llevarla adelante.

"Hay dos mecanismos para solventar las discrepancias. Uno es solventarlo dentro del Gobierno, que creo que sería lo sensato, y la otra es que mañana se van a calificar en la Mesa del Congreso de los Diputados varias iniciativas", defendió Díaz en una entrevista en La Hora de la 1. Este martes la Mesa, el máximo órgano del Parlamento, iniciará el trámite de las cuatro iniciativas destinadas a elevar el mínimo exento y acompasarlo al SMI, y dará al Gobierno 30 días para presentar vetos a estas iniciativas por motivos presupuestarios. Un veto que la propia Mesa podrá levantar, puesto que los representantes de PP y de Sumar suman mayoría en el órgano.

Preguntada por la viabilidad de estas medidas en materia fiscal, que es competencia de Hacienda, Díaz criticó la falta de sentido común del ala socialista: "El problema es que cuando hay sentido común en la calle y no lo hay en el Gobierno", replicó. "Algo falla cuando esta medida está planteada por todas las formaciones políticas en el hemiciclo, es que quiere indicar cosas".

En este debate, Díaz elevó sus acusaciones hacia los socialistas en materia fiscal, dudando de su carácter progresista: "Lo que no es de izquierda es bajar los impuestos a las energéticas, que tienen unos márgenes empresariales muy elevados. Lo que no es de izquierdas es permitirle a los rentistas en nuestro país que se olviden del 100% del IRPF. Eso sí que no es de izquierdas".

"Tomar decisiones en los medios"

La vicepresidenta segunda, que la semana pasada protagonizó una de las ruedas de prensa más broncas desde La Moncloa, ha insistido en que desconocía que estuviera tomada la decisión sobre la tributación del salario mínimo, y ha cargado contra Montero por su falta de claridad: "¿Es correcto tomar decisiones a través de los medios de comunicación? Yo creo que no", apuntó.

Además, ha insistido en que no conocía la decisión hasta que saltó a los medios de comunicación: "No yo, sino el resto del Gobierno, nos enteramos porque se envía un comunicado desde el Ministerio de Hacienda tomando una decisión", relató. En este sentido, insistió en que el ala socialista de la coalición tampoco estaba al tanto, señalando que en el momento en que se enteró "estaba con la secretaria de comunicación de Moncloa a mi lado y creo que nos enteramos las dos a la vez, por ustedes. Esto sí que no es correcto".

Quiso destacar de nuevo que "no hubo ni una referencia" sobre este debate, y apuntó a que "el día anterior por la tarde el ministro de Economía les dijo a todos ustedes que la decisión no estaba tomada". Unas aclaraciones que llegan después de que el PSOE haya sostenido estos días que Díaz conocía la decisión de no elevar el mínimo exento, puesto que no se había llevado al Consejo de Ministros ninguna modificación en ese sentido.