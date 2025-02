Sánchez se planta en el 2% de gasto en defensa y pide emitir deuda para financiar una seguridad común

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y varios de los principales líderes de la UE presionan para aumentar el gasto en defensa ante la coyuntura geopolítica. Una urgencia a la que se sumó la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechando la reunión de urgencia en París para abordar un plan conjunto que evite la exclusión de la UE en las negociaciones entre EEUU y Rusia sobre Ucrania. "Necesitamos una mentalidad de urgencia y un aumento en el gasto de defensa, y necesitamos las dos cosas ahora", concluyó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte la necesidad de aumentar la financiación ante la amenaza del presidente ruso, Vladímir Putin, pero no a cargo de los presupuestos nacionales o de acelerar la senda.

“España se mantiene en ese compromiso”, aseguró con respecto al objetivo de llegar al 2% del PIB en 2029. Rutte reclama que se haga antes de verano, mientras que el presidente del Gobierno se planta en la hoja de ruta ya diseñada. Si bien, defiende que la necesidad de echar mano de emisión de deuda para financiar una seguridad común de la UE ante el desafío en defensa por Rusia. “Mecanismos mancomunados”, como los utilizados con la crisis del covid, ejemplificó.

En la UE hay un mayor consenso para flexibilizar las reglas fiscales, pero Sánchez entiende que “no es suficiente”. “Necesitamos articular mecanismos mancomunados” insistió desde el planteamiento de entender la seguridad como un “bien público europeo”. Un debate que, apuntó, debe darse en la UE “ante el nuevo escenario geopolítico y la amenaza de Putin en Ucrania”.

Desde el Gobierno ya mantuvieron su negativa a revisar sus compromisos respecto al gasto en defensa tras el retiro informal de líderes de la UE celebrado a principios de mes en Bruselas con el secretario general de la OTAN. Diferencian la “clave doméstica”, donde se mantendría invariable la senda fijada para alcanzar el 2% del PIB en 2029 y la que se adopte en el seno de la UE. En cualquier caso, se asume que el debate entre los Veintisiete se prolongará y no habrá un consenso hasta dentro de unos meses.

Hasta ahora, el Gobierno ha esquivado el escollo de prorrogar las cuentas públicas a través de la aprobación de partidas en diferentes reuniones del Consejo de Ministros. Solo en el último cuatrimestre del año se destinó a gasto militar el equivalente a una décima y media del PIB. Un total de 2.287 millones euros. La partida de los Presupuestos de 2023, prorrogada en el presente ejercicio, se situó en 12.825 millones de euros, lo que da cuenta del esfuerzo realizado por el Ejecutivo.

La posición de Moncloa evita choques tanto dentro de la coalición como con los socios parlamentarios del arco progresista, que rechazan recortar el gasto social para aumentar la contribución a la compra de armamento. "No va de incrementar más el gasto en defensa, va de que tengamos un proyecto común en el seno de la UE no dependiente de la estrategia de Estados Unidos. Y la salida es esta, no es incrementar el presupuesto, sino que Europa tenga un espacio propio", defendía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al mismo tiempo que debatían a puesta cerrada los líderes europeos.

Computar el gasto total

La negativa del Gobierno a adelantar el compromiso de llegar al 2% antes de 2029 se acompaña del argumento de que debe valorarse también la contribución de España en misiones de la OTAN y, sobre todo, el gasto en números absolutos. Así computado, señalan que España es el octavo país que más contribuye de los 32 integrantes de la Alianza Atlántica. Por otra parte, se destaca que "en este momento tenemos desplegados más de 3.800 hombres y mujeres en misiones de paz". Varias de ellas al amparo de la Alianza Atlántica.

Para intentar blindar los presupuestos en clave nacional, Sánchez ya hizo frente común con otros 18 países para solicitar al Banco de Inversión Europeo (BEI), presidido por la exvicepresidenta Nadia Calviño, que se puedan financiar más proyectos de seguridad y defensa y explore la posibilidad de emitir deuda, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria. Una fórmula apoyada incluso por algunos de los países denominados frugales, como Países Bajos y Dinamarca. La intención del Ejecutivo y una mayoría de países europeos pasa así por dejar en manos de la UE y en una respuesta coordinada el reto de aumentar el gasto el Defensa ante la compleja coyuntura geopolítica.