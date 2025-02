Francisco Álvarez-Cascos, absuelto por un delito de apropiación indebida

Francisco Álvarez-Cascos ha quedado absuelto después de que el fiscal y la acusación particular matuviesen su petición de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida.

El tribunal absolvió a Francisco Álvarez-Cascos al considerar que no se probó que hubiera actuado con ánimo de apropiarse indebidamente de los fondos. Además, considera que los gastos estaban dentro del conocimiento de la directiva del partido. De igual modo, Cascos no tenía acceso directo a los fondos, por lo que no podía disponer de ellos arbitrariamente. Por último, la setencia considera que no ha quedado probado que vulnerase la confianza en la gestión de los recursos del partido.

El tribunal concluyó que los fondos nunca estuvieron en poder directo del acusado, ya que los pagos se realizaban tras ser aprobados por otras personas. Se consideró que el sistema de gestión interna del partido permitía el pago de ciertos gastos que hoy se cuestionan, pero que en su momento fueron aceptados sin objeción.

El tribunal acreditó que Álvarez-Cascos ocupó diversos cargos en Foro de Ciudadanos y que el partido le cubría determinados gastos, incluyendo viajes, comidas, hospedajes, alquileres y otros pagos personales. El sistema de control del partido permitía que estos gastos fueran revisados y autorizados sin que el acusado tuviera acceso directo a las cuentas bancarias ni tarjetas de crédito del partido. Entre los gastos destacaban restaurantes, hoteles y transportes, Entradas para eventos como la Copa Davis o el Circo del Sol, gastos de mantenimiento de vehículos, alquiler de una oficina en Madrid y compra de ropa y artículos personales.

El ministerio fiscal olicitó una condena de tres años y seis meses de prisión y el pago de 181.648,92 euros en indemnización. Por su parte, la acusación particular, solicitó una condena de tres años y seis meses de prisión y el pago de 181.648,92 euros en indemnización .La defensa alegó que los gastos estaban justificados dentro del funcionamiento del partido y que no existía intención delictiva.