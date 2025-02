Abascal replica a Feijóo: "Me echaré a la tumbona cuando todos sepan que PP y PSOE traicionan a los españoles"

Santiago Abascal se dio por aludido al escuchar al líder del PP decir que algunos partidos hacen "oposición de tumbona, de sarao y de delito levantado". En esa frase Alberto Núñez Feijóo no había mencionado a Vox, pero después sí que lo hizo al afirmar que la formación ultra "no quiere cambiar nada sino reforzar su permanencia en la oposición", insistiendo en que "el único partido que de verdad es alternativa es el PP". "Y eso no podemos perderlo de vista", zanjó Feijóo en un discurso ante sus filas en el que trató de reivindicarse tras días muy duros por el cambio de posición en el decreto ómnibus.

El dirigente de Vox no tardó ni una hora en responder en sus redes sociales: “Me echaré en una tumbona solo después de recorrer España y el resto del mundo para que sepan que PP y PSOE han traicionado y estafado a los españoles”, escribió. También reprochó a los conservadores ser "la oposición que hace oposición a Donald Trump y Javier Milei en vez de a Sánchez".

Abascal, que está reforzand su perfil internacional de la mano de sus grandes aliados internacionales, ya fue muy duro la semana pasada con el PP por una columna de opinión que firmó Esteban González Pons y en la que decía que Trump es "el macho alfa de una manada de gorilas".

Aquel episodió causó malestar dentro del PP. Feijóo evitó respaldar a su eurodiputado y responsable de asuntos exteriores en el partido.

"La oposición del PP es la que pacta con el PSOE en Bruselas todas las políticas que sufrimos los españoles. Es la que, obedeciendo a Bruselas también, forzó la ruptura de los gobiernos regionales", continuó Abascal. "Es la que se ha negado a informar al mundo del autócrata que padecemos, y lo ha blanqueado pactando con él la justicia, las pensiones, las mafias de la ocupación, la política migratoria y hasta la Junta Electoral", recalcó insistiendo en los pactos que existen entre los dos grandes partidos, a pesar de que la interlocución real es nula.

Como publica este periódico, Vox está convencido de que el bandazo de Feijóo la semana pasada con el decreto ómnibus ha penalizado a los conservadores mientras que su partido recoge ese malestar por mantenerse firme contra el Gobierno, incluso estando la revalorización de las pensiones en juego. De hecho, el partido ultra continúa subiendo en las encuestas.

Precisamente este lunes el partido de Abascal afrontaba una crisis interna nueva con la dimisión de Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, que ha decidido abandonar la políticas tras reconocer "discrepancias" con la dirección nacional y culpar a Abascal de hacer desaparecer la pluralidad de liderazgos y carismas que hubo en la formación.