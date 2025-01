El PSOE de Alegría apurará los plazos para elegir al sucesor de Lambán en el Senado

La despedida de Javier Lambán de la actividad política, al dejar su escaño de senador autonómico, deja también un hueco libre para el PSOE en la Cámara Alta, donde los socialistas padecen la mayoría absoluta del PP. El protocolo de las Cortes de Aragón establece que el nuevo nombramiento debe producirse en el plazo de quince días en una sesión plenaria, pero desde la nueva dirección de Pilar Alegría esperan poder alargar la elección hasta tener nombrada, al menos, la nueva Comisión Ejecutiva a mediados de marzo.

Así, según han confirmado fuentes socialistas a este diario, han trasladado una consulta a los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón para aclarar si en aras de la cortesía parlamentaria se puede dilatar en el tiempo esta decisión. La elección depende, en primer término, del grupo parlamentario. Y, después, requiere del visto bueno de la mayoría parlamentaria de las Cortes de Aragón.

Para el puesto de senador autonómico se suele apostar por perfiles de larga trayectoria política vinculada a las instituciones aragonesas y al servicio público, presidentes en retirada o diputados que dejan de serlo tras décadas de actividad. Javier Lambán, Eloy Suárez, Luisa Fernanda Rudi y Clemente Sánchez Garnica han sido los representantes aragoneses de las últimas dos legislaturas.

En este caso, Pilar Alegría apenas ha empezado a tomar las riendas del grupo parlamentario del PSOE, ni de la dirección del partido en Aragón, por lo que hay todavía muchos puestos por cubrir del ala sanchista o alegrista en la nueva estructura orgánica. Desde la Ejecutiva a las portavocías en las Cortes y el resto de instituciones, los de Alegría pueden imponer cambios en las filas socialistas que se irán concretando en los próximos meses.

La incógnita de quién acompañará al popular Eloy Suárez como senador autonómico en lo que resta de legislatura sigue sobre la mesa. Si se atiende a quiénes han prestado su apoyo a la candidata Alegría, o quiénes la han respaldado incluso antes de que presentara siquiera su candidatura, surgen con facilidad nombres de socialistas de larga trayectoria como el exconsejero de Hacienda y exvicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, quien ha sido uno de los soportes de la ministra en la gestión de lo orgánico en la capital aragonesa. Con un perfil algo menos preponderante, quien fuera su rival en las primarias de 2019 y, posteriormente, comisionado para la Infancia, Florencio García Madrigal, que en la reciente campaña le entregó el apoyo de una de las agrupaciones locales más numerosas de Zaragoza.

También está por ver el rumbo que toma el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y secretario general de los socialistas de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien todavía no ha definido si aspirará a la reelección, o dará un paso al lado para propiciar la renovación en la federación zaragozana. De hecho, el congreso de la provincia de Zaragoza es el único que todavía no ha sido convocado. Y la labor de Quero en favor de Alegría, al decidir no posicionarse por Villagrasa, también podría tener el premio del senador autonómico.