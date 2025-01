El narco Sito Miñanco se niega a declarar y el tribunal suspende el juicio 'sine die'

El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, se ha negado este martes a declarar en el juicio de la operación Mito, cuyo tribunal lo ha suspendido 'sine die' ante la imposibilidad de uno de los 45 acusados a comparecer por problemas de salud.

Tras la incomparecencia de diversos peritos cuya declaración ha sido aplazada el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, ha comunicado que procedía comenzar con las declaraciones de los acusados y ha llamado a Sito Miñanco para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica y blanqueo del dinero.

La fiscal le ha preguntado si iba a contestar a sus preguntas ante lo que Sito Miñanco ha respondido: "Por recomendación de mi abogado no voy a declarar hasta que no se acabe la prueba pericial y todo lo demás". Seguidamente la abogada defensora de uno de los acusados de blanqueo de capitales, Santiago O.M., ha señalado que dado que la Sala obliga a los acusados a estar presente comunicaba que su representado no está en condiciones de comparecer por motivos de salud tras ser atendido en un hospital y estar en su domicilio de Linares (Jaén) pendiente de informe médico.

Ante esta situación el presidente de la Sala ha comunicado: "Se suspende el juicio sine die, que puede ser empezar de nuevo". La jornada de este martes era la número 17 de la vista que celebra la Audiencia Nacional.