María Jesús Montero exhibe sintonía con Susana Díaz y llama a la unidad del PSOE andaluz

La nueva secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha llegado a la interparlamentaria que su partido celebra este viernes en Córdoba, en el mismo coche que la exsecretaria socialista y senadora Susana Díaz, y ha pedido unidad a los cargos institucionales de su partido para ganar las elecciones. Montero ha brindado un gesto gráfico que sella la unidad en un partido resquebrajado desde las primarias que auparon a Juan Espadas al liderazgo en Andalucía, y lo ha verbalizado con palabras y la exigencia expresa a los suyos de que olviden las rencillas y se activen para lograr el objetivo: recuperar el Gobierno andaluz. "Quiero contribuir a esa unidad a que todos se sientan referenciados en este partido", ha asegurado a un mes del congreso que el PSOE-A celebrará en Armilla (Granada).

La también vicepresidenta del Gobierno ha señalado el camino hacia la victoria y les ha dicho a los socialistas que "solo se gana con hambre" y con un PSOE unido que es "a lo que tiene miedo el PP de Moreno Bonilla". Al tiempo, les ha recordado, que "el camino no será de rosas", y que para conseguirlo habrá que articular de nuevo un discurso "netamente de izquierdas" y movilizar a los 40.000 militantes que tiene el PSOE en Andalucía aprovechando la capilaridad de la formación en el territorio. "No quiero espectadores, necesitamos protagonistas para contribuir a la unidad de este partido y conseguir el objetivo final", ha añadido.

Susana Díaz, en el acto del PSOE-A en Córdoba, este viernes. / AJ González

La convocatoria de la interparlamentaria, el órgano de coordinación de los integrantes socialistas andaluces en las diferentes asambleas (Congreso, Senado, Parlamento andaluz y Parlamento europeo), se ha celebrado este mediodía en el hotel Córdoba Center, a escasos metros de la sede del PP en la capital cordobesa, a quien ha dirigido la mayor parte de su discurso. Esta es la segunda vez que Montero visita Córdoba desde que se lanzara a liderar el PSOE-A, aunque ya había desplegado su agenda orgánica en las provincias de Sevilla, Jaén y Málaga. Este sábado tiene previsto celebrar un nuevo acto abierto con la militancia sevillana en la capital hispalense.

En este mismo nivel orgánico, Montero ha lanzado también un aviso a los militantes socialistas."Esto ya no va de y tú de quién eres; esto ya no va de dónde viene cada uno", ha espetado a las familias que conviven en el seno del PSOE andaluz, "si seguimos ahí no tendremos capacidad de sumar", ha advertido, en un discurso de una hora que ha continuado después a puerta cerrada y donde Montero se ha llevado varias ovaciones y aplausos.

María Jesús Montero dialoga con Rafi Crespín y Antonio Hurtado. / AJ González

Escena política mundial

En un ámbito más político, la líder del PSOE andaluz ha reclamado a los suyos mayor coordinación ante una realidad "extraordinariamente compleja" y ha apuntado cuatro elementos clave de esa actualidad: la radicalización del PP y su "mimetismo" con la ultraderecha; el ruido "ensordecedor" que intenta tapar el debate público de quienes quieren manipular y ahora "directamente estar en las instituciones" como está ocurriendo en EEUU; las tesis que promueven el individualismo frente a la protección de lo público; y la necesidad de reivindicar un discurso político "netamente de izquierdas".

Por último, Montero ha arremetido contra Juanma Moreno del que ha dicho que es "educado y no moderado" y al que ha acusado de esconderse detrás de sus consejeros para que sean ellos los que arremetan contra el Gobierno en un discurso más vehemente. En este sentido, la vicepresidenta ha condenado lo ocurrido tras las acusaciones de Víctor de Aldama sobre su supuesta posesión de cuentas en paraísos fiscales y ha lamentado que el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, comprara el discurso de "un presunto delincuente". Además, se ha referido a lo ocurrido con el decreto ómnibus y ha culpado al PP de usar de "rehenes" a los españoles por pura aritmética política.