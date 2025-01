Feijóo propone un fondo estatal para garantizar el cobro a los propietarios que alquilen a menores de 40 años

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado nuevas medidas para el plan de vivienda que presentará en próximamente en el Congreso. En una visita en Barcelona, el jefe de la oposición ha propuesto la creación de un fondo estatal de garantía para los propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 40 años para que actúe como "seguro para impagos" y bonificaciones fiscales de hasta el 75% en las rentas de los que saquen al mercado de alquiler pisos que lleven más de dos años vacíos. También ha puesto encima de la mesa que el Estado avale la fianza de los alquileres para jóvenes mediante un crédito del Instituo de Crédito Oficial (ICO).

Feijóo ha desplegado así parte de la hoja de ruta que marcó hace dos semanas con los presidentes autonómicos del PP en una cumbre en Oviedo, cuyo resultado fue un documento que se bautizó como la 'Declaración de Asturias' y que tiene como objetivo poner en común todas las políticas, especialmente de vivienda, para los líderes populares del territorio. Entre el listado de propuestas no solo se recogen rebajas fiscales para la compra de pisos y medidas para atajar la burocracia, sino también la derogación de la actual ley de vivienda, lo que pondría coto a los topes de los alquileres.

"Lo presentaremos pronto [el plan de vivienda], y si el Gobierno no lo quiere aprobar, implementaremos las medidas cuando se produzca el cambio político en España", ha clamado Feijóo, dando por hecho que en el próximo ciclo electoral su partido podrá gobernar. No ha pedido elecciones directamente, como viene siendo habitual entre los líderes populares, pero sí ha comentado que "esta legislatura no da más de sí".

Críticas al Gobierno

Este plan, centrado en la "tolerancia cero" frente la okupación y en la "protección" para inquilinos, propietarios y jóvenes, busca hacer frente a la acción del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Según el líder popular, el Ejecutivo es responsable del "enfrentamiento" entre rentistas y arrendatarios que ha "conducido" al España a la "situación más crítica de Europa". En ese sentido, ha instado a Sánchez a "desbloquear" la 'ley antiokupa' que a su juicio "está reteniendo": "Sabe que si somete a votación la ley se aprobaría en el Congreso", ha asegurado, insinuando que partidos como Junts podrían apoyarla.

El dirigente popular lo ha dicho la misma semana que el PP, junto con Vox y los posconvergentes, han tumbado el decreto Ómnibus presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que prevía -además de revalorización de las pensiones y la rebaja del precio del transporte- la prórroga de la moratoria contra los deshaucios, vigente desde la pandemia. Feijóo no ha renunciado a volver a cargar contra el Gobierno por este decreto y ha justificado su voto negativo porque "no se trataba de pensiones", sino de "40 medidas en contra de los ciudadanos".

Dos visitas en una semana

El jefe de la oposoción en el Congreso se ha reunido en con agentes sociales en Cataluña para abordar temas de la vivienda, acompañado por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Se trata de la segunda visita de la dirección del PP nacional en Barcelona en tan solo una semana, después de que el pasado fin de semana, Cuca Gamarra, secretaria general del partido, participara en dos actos también en la provincia barcelonesa.

No es baladí. Los populares son conscientes que de cara a unas posibles elecciones generales, sean cuando sean, se juegan unos votos decisivos en Cataluña a los que no quieren renunciar, y menos después de los buenos resultados en los pasados comicios catalanes. El tandem Feijóo-Fernández durante esa campaña -pese a las más que conocidas diferencias-, funcionó, así que el líder del PP nacional no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar que desde su partido "tienen muy en cuenta" a los catalanes.