El PP considera que el error de Trump con España y los BRICS se debe a la "percepción" de que no es un país "fiable"

Donald Trump se equivocó el lunes, durante una rueda de prensa nada más tomar posesión, e incluyó a España en la alianza de los BRICS, un foro político que reúne a los países emergentes de principios de siglo y que se ha mantenido. Forman parte de ella China, Rusia, India, Brasil, Suráfrica, Egitpo, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. El nuevo presidente de EEUU amenazó a esos países en diciembre con imponer aranceles del 100% a sus productos si avanzan en su plan de pactar una moneda común que pueda hacer competencia al dólar.

España no forma parte de los BRICS y, de hecho, Trump muestra en un momento que duda de si es así, pero su fallo ha llevado a los partidos políticos españoles a comentar el episodio. Para el PP, "no hay que tomarse la afirmación al pie de la letra", aunque cree que se debe a que "existe una percepción de que España no es fiable". "Nosotros tenemos que decir alto y claro que el Gobierno no es fiable, pero España sí es un país en el que se puede confiar", ha asegurado este martes Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso.

El dirigente conservador ha aprovechado el fallo de Trump para cargar contra Pedro Sánchez. "España es mucho más que su Gobierno. España no es el Gobierno de Sánchez. Es evidente que la imagen internacional de España se ha dañado a lo largo de los últimos años por el comportamiento, la actitud y el descrédito de las instituciones que ha generado el Gobierno que preside Pedro Sánchez", ha dicho en una rued de prensa en la Cámara baja.

Preguntado sobre si el PP de Alberto Núñez Feijóo comparte la opinión de José María Aznar, exjefe de los populares, sobre que Trump es un "populista" que alentó un golpe de Estado, Tellado ha marcado mucha distancia. El diputado y hombre de confianza de Feijóo ha dicho que pide el "máximo respeto" al líder de EEUU porque "es el presidente que han decidido los estadounidenses" y ha reclamado no "entrometerse" en la política interior de ese país. "Creemos que es fundamental que el Gobierno de España más allá del posicionamiento ideológico y cuestiones concretas sea capaz de establecer alianzas cooperativas con un país tan importante como EEUU", ha continuado.