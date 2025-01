El duro interrogatorio del juez Carretero a Elisa Mouliaá: "Dice que se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué?"

La actriz Elisa Mouilaá, que acusa al exportavoz de Sumar Iñigo Errejón de agresión sexual, se enfrentó el pasado día 16 a un interrogatorio muy duro por parte del juez Adolfo Carretero cuando fue a ratificar su denuncia. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 la corta constantemente y cuestiona sus respuestas. Es especialmente incisivo en el momento en el que la denunciante explica la supuesta agresión en una habitación de un piso particular donde se celebraba una fiesta por parte de unos amigos de Mouliaá en septiembre de 2021. "Según usted se sacó el miembro viril ¿Se lo sacó para qué?", pregunta en un momento dado a la denunciante.

Desde el inicio de las declaraciones, el magistrado se expresa de modo cortante y llega a valorar la denuncia de "peculiar", o comentar una respuesta con un "claro que no hubo nada". También reacciona contapreguntando cuando Mouliáa manifiesta haberse sentido violentada. "¿Pero usted le dijo que parara"? cuestiona también el juez cuando abordar la actitud de Errejón una vez ambos se encuentran en la habitación. "Sí le dje que me estaba sintiendo muy incómoda", explica la actriz, a lo que el juez replica "No, muy incómoda no, es decir, no le dijo que me dejes en paz, no me toques? ¿Dijo algo de eso?".

"Habrá preguntas molestas"

El tono del juez Carretero es inquisitivo desde el inicio del interrogatorio, cuando adviderte a la actriz de que se le harán preguntas "inconvenientes, que sean molestas" pero a las que no tendrá "más remedio que contestar" dada su condición de testigo. Y así ocurre seguidamente, cuando después de que ésta señalara que acudió a la presentación del libro del político, "¿Quién invito a quien a tomar una cerveza?"

Tras llegar al momento en el que se deciden que acudirán juntos a una fiesta, Carretero apunta a la parte de la declaración judicial en la que según él el político le pone a Mouliaá "un poco absurdas, ridículas", como que no se le aleje 20 metros y le dé un beso, algo que ella dice que le violentó y le hizo reacconar con una reisa nerviosa. En este punto el juez añade: "Pero vamos a ver, usted es una persona está acostumbrada a tratar con el público, es acriz. ¿No es capaz de de decir a este señor estas condiciones no son aceptables, que qué me está ustes diciendo?".

Fernando será testigo

De igual forma replica el juez cuando la testigo manifiesta cómo Errejón la besó sorprendidamente, metiéndole la lengua en la boca, y sin dejarla respirar. "¿Pero usted le dijo algo, por qué ha hecho usted eso, me ha sentado muy mal?".

le aparte que estaba yendo rápido y me quede estaba como sin respierarción y mis amigos ya a lizquierd

le dijo usted algo? pro qué me ha hehco usted eso, me ha sentado muy mal? 5.30 se lo dijo en ese momento no

se abrieron las pueras en ese momtno

ahora ya llegan a la fiesta y bailaron y bebieron. él estuvo hablando con todo el mundo le av asallaba peorque era quiern era estuvims serparados pero

beberon mucho en esa fiesta?

sí, acabada de dar la lactancia hace un año para mí

me dio dos copas

7.15 en un momento de la fiesta empeza a baiaó con un amigo, pero bailando lento o bailando movido? sabe ustede la canción?

el quería una canción .. como se llama su amigo, lo vamos a identificar para uqe venga ahí

previamente errejón quería dos canciones punkis y mi amigo que es ma´s suavecillo quería una cancion de los secretos

12 personas, no era mucha gente

f8.00 a 9.00ernando y le atacó como un arranque decelosha

dice que la agarró y la llevo por un pasllo

eso lo vio fernando? no sé si lo llevo a ver

si está bailando con un señor y llega otro y le arrastra por un pasillo como no va a verlo

ellos pensaban que era mi ligue.

su ligue???

dijo usrted algo para que ellos lo pensasen, me llevo a la derecha y allí me apoyó en la pared

9.19 una vez en a habitación, se cercionó con la puerta no sé si había pestillo. un amgao de que estuviera cerrada

usted dice en la denucnia que había pestillos, no se fijó vale. Una cosa es pestillo y otra que pueda salir

10.19 empezó la agresión presuntoa dice que le beso por los pe hos y los gulteos, o sea básicamente pechos y culo

no sabe si le tocó por encima o por debajo de la ropa. al principio por encima y luego por la cama a la izquiera

recurdo una luz blanca

dice que 10.55 le empuja sobre la cama estaba

1..00 le dijo que parara si, le dije que estaba muy incóoda icomoda no le dijo que me dejes en paz no me toques dijo algo de eso

pero

11.08

se sacó el miembro viril, sabe para qu´`e

las bragas no

cuanto tiepo estuvo chu´´andole las teas el culo 12.20 que p y todo eso

se me hizo enterno le dije que parara adema´s a una mujer se la pone cómoda

yo le pare´y ya me volvií a vestir

paró le o no paro

paró porque mezafé estaba fernando solo que poca empatía me apetece volver

pero vaos a veos a ver señora, si ya el calama la tenia la puea erra y estaba encima y dice que se zafa y se va

tuvo que luga co el forcejeo conél si

se lvantaría mu yazorada no?coge lap

12.58