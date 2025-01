Puigdemont suspende las "negociaciones" con el PSOE y pide una reunión urgente en Suiza

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que suspende las "negociaciones por cuestiones sectoriales" con el PSOE, aparcando cualquier apoyo a decretos o leyes del Gobierno, y ha reclamado una reunión "urgente y extraordinaria" en Suiza para evaluar el estado del pacto de investidura. Así lo ha anunciado en el Press Club de la capital belga, tras reunir a la cúpula de Junts para analizar los próximos pasos del partido en el Congreso de los Diputados.

Cuando Puigdemont fijó la cita con los máximos dirigentes del partido para este viernes lo hizo con la previsión de que la Mesa del Congreso ya habría decidido si tramitaba o no la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza a Pedro Sánchez. En diciembre, el expresident ya había anunciado que no permitir este debate, a pesar de que es competencia exclusiva del presidente del Gobierno someterse a una cuestión de confianza, podía provocar "consecuencias irreversibles" para la legislatura, y también pidió a su partido estar "preparados" para cualquier "eventualidad".

Sin embargo, tras los últimos avisos de las filas posconvergentes, y ante el riesgo de ruptura de las negociaciones por parte de Junts, el PSOE decidió ganar tiempo y aplazar la decisión de la Mesa del Congreso.

Los de Puigdemont hacen un balance claramente negativo del cumplimiento del pacto de investidura con el PSOE un año y dos meses después de sellar el acuerdo.

Más allá de la tramitación de la proposición sobre la cuestión de confianza, los posconvergentes piden que se "desencalle" el traspaso de las competencias en inmigración, que Sánchez se implique directamente con la oficialidad del catalán en Europa y que se produzca finalmente una reunión entre el presidente del Gobierno y Puigdemont, lo que Junts cree que supondría darle una "amnistía política" a su líder, al margen de la aplicación de la ley de amnistía que hagan los tribunales.