Gobierno y PP chocan ahora por las ayudas a la DANA y a Gaza

El PP ha apoyado hasta ahora los decretos del Gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, mediante los que se llevan movilizados 16.600 millones de euros, pero en las últimas horas ha elevado el tono para criticar la falta de ayudas. Primero fue el presidente Carlos Mazón quien contrapuso este jueves las ayudas del Gobierno a Gaza y a la Comunidad Valenciana y después fue el PP a nivel nacional quien ironizó en sus redes sociales sobre el hecho de que “si pides la ayuda en árabe llega antes”. Para ello se contrastaba una información sobre que el Gobierno todavía no habría pedido a Bruselas la ayuda del Fondo de Solidaridad por la DANA con otra que daba cuenta del anuncio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre que España tiene listo un paquete de 24 millones de euros en ayuda de emergencia para la Franja.

El PSOE no tardó en arremeter contra los populares por “lanzar bulos y fomentar la desinformación”, proporcionando información actualizada de las ayudas directas solicitadas, en tramitación y finalizadas. “El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se muestra cada día más como un partido en el extrarradio del sistema, y menos como un partido de Estado”, criticaron los socialistas. Un choque entre el Gobierno y el PP que suma también la reconstrucción de la DANA a los campos de batalla que tienen abiertos.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intensificaba este viernes la arremetida, a escasos días de que se someta a votación en el Congreso un nuevo paquete de ayudas por la DANA, para situar a los populares “en el extrarradio del sistema” por no tener “humanidad ni proyecto”. Con la decisión de Junts de suspender negociaciones y la amenaza lanzada por Carles Puigdemont esta mañana de no apoyar los próximos decretos que se convalidarán en el Congreso, el apoyo de los populares podría ser crucial.

“El PP engorda el fango del que se alimenta con bulos, racismo y crispación utilizando la guerra y la tragedia de la DANA”, acusaba mediante las redes sociales el número tres de los socialistas. Un mensaje de confrontación que se han encargado de repetir en términos similares la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, o la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant.

El PP nacional parece dispuesto a endurecer su postura, aunque por el momento sin referirse a un cambio de voto respecto a los decretos sobre la DANA, que hasta el momento salieron adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios excepto Vox. "Me alegro mucho por el pueblo de Gaza. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez", advertía Mazón antes de que el PP hiciese suya esta crítica.

Los socialistas, por su parte, reclaman a Feijóo que haga política “con un bulo sobre dos tragedias: la de la DANA de Valencia, y la guerra en Gaza”. “Desconocemos que lleva a una formación política a utilizar la guerra en Gaza, que ya contabiliza casi 50.000 muertos, y la tragedia de la DANA que azotó nuestro país, para lanzar bulos y fomentar la desinformación", concluyen.

Sémper se desmarca de la comparación

El vicesecretario y portavoz del PP, Borja Sémper, se ha desmarcado de la polémica genera por Mazón y su formación para rechazar la comparación entre las ayudas a Valencia y Gaza. Algo que alentado porque la red social X es “un escenario absolutamente tóxico” fuera del juego de lo que “debe ser” la política.

En una entrevista con Telecinco recogida por 'Europa Press', Sémper ha trasladado que en su opinión “no es necesario entrar en comparaciones, desde luego, con ningún otro lugar, ni con ningún otro fenómeno que suceda en el mundo", para poner el foco en que lo importante "es lo que hace la administración pública española" y cómo gestionan las ayudas para las miles de personas que las esperan en Valencia. Sobre "otro tipo de manifestaciones", Sémper ha sostenido que él tiene una manera propia de interpretar las cosas, si bien ha señalado que más allá de estas, se comparte "el fondo, que es reclamar al Gobierno porque "no está a la altura de la exigencia y no está a la altura del reto".