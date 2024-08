El jefe de los Mossos carga contra los agentes que ayudaron a Puigdemont: "No merecen vestir nuestro uniforme"

El jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha cargado este viernes contra el expresident Carles Puigdemont, con quién niegan haber llegado a "ningún tipo de pacto", y le acusan de no tener una "actitud leal" con el cuerpo policial. "No todo vale, no vale pasar por encima de las instituciones y de los Mossos d'Esquadra", ha afirmado. Sallent también ha cargado contra los agentes del cuerpo que colaboraron con la huida del expresident, de quién ha dicho que "no merecen" vestir su uniforme. Sallent ha anunciado una investigación interna y ha asegurado que se analizará si la actitud de estos agentes puede tener "consecuencias penales" y también "administrativas dentro del cuerpo".

Sallent ha reconocido que tenían conocimiento de que algunos agentes colaboraban con Puigdemont en el extranjero, pero ha avisado que el hecho de que lo hagan dentro del estado español marca un "hecho diferencial". "Estos señores aquí son policías, tienen deberes, no solo deontológicos, también legales. Comprometen nuestro deber [...] Han puesto el cuerpo en una situación que no nos gusta, no nos gusta nada", ha remachado.