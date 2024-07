Feijóo pide elecciones generales "con o sin Gobierno en Cataluña": "Váyase. Así no podemos seguir"

Alberto Núñez Feijóo reunió a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para hacer balance de curso parlamentario y pedir -como ya ha hecho en otras ocasiones- la convocatoria de elecciones generales. Lo hace este miércoles después de una doble derrota en el Congreso para Pedro Sánchez -la reforma de la Ley de Extranjería y la senda de déficit que terminó tumbando Junts, poniendo freno a los próximos Presupuestos Generales. “No puede gestionar la legislatura pero pretende alargar la agonía”, lanzó el dirigente conservador ante los suyos. “Déjelo ya. Convoque elecciones. Váyase. Así no podemos seguir”, repitió.

Feijóo anticipó que en su opinión “el colapso definitivo” puede llegar en cualquier momento y, adelantándose a lo que pueda ocurrir en Cataluña, -precisamente Sánchez viajó este miércoles para reunirse con Pere Aragonès y terminar de allanar la investidura de Salvador Illa- insistió en que “con o sin Gobierno” en esa comunidad, el jefe del Ejecutivo “debe someter esta situación al veredicto de la gente”.

En los últimos meses los populares ya han pedido elecciones generales en varias ocasiones. En la campaña europea aprovecharon un acto en la Puerta de Alcalá de Madrid -a modo de manifestación contra la ley de amnistía- para hacerlo también. Pero ayer, tras la jornada de alto voltaje parlamentaria con dos varapalos parlamentarios para el Gobierno, el PP aseguró que hoy Feijóo “respondería” a la situación. De hecho, la secretaria general, Cuca Gamarra, compareció ya por la noche desde el Congreso asegurando que el presidente de su partido “pediría una reflexión” al socialista porque “esta legislatura es un error desde el primer momento”.

La número dos del PP llegó a decir que si el presidente “no tomaba medidas” tras lo ocurrido en el Congreso, sería el líder conservador el que le instaría a tomarlas. Tanto es así que algunos diputados consideraron la posibilidad de que Feijóo fuera a pedir a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza. Al final la petición se ha quedado en elecciones, aunque por primera vez Feijóo ha mencionado incluso al Rey.

“Alguien tiene que decirle que pare”

Feijóo dibujó en todo momento una situación límite -por su debilidad parlamentaria- y añadiendo “la corrupción que rodea a su familia, su Gobierno y a miembros del PSOE” (y mencionando desde el ‘caso Koldo’ a su mujer, Begoña Gómez, o el reciente cese de la directora del Instituto de la Mujer), acusando al presidente de que “no tiene un proyecto, una dirección ni un gobierno”; sino “un tinglado que apaña con improvisaciones.

“Gobernar no es estar en la Moncloa. Es tener un plan y un proyecto con mayoría necesaria en el Congreso y el Senado. Alguien tiene que decirle que esto tiene que parar y ese alguien somos nosotros”, dijo a los suyos, cosechando aplausos de sus grupos.

Feijóo aseguró que tras el pleno de ayer en el Congreso “ha aflorado la decadencia de quien ya no puede ofrecer nada a los españoles”. “Esto no da más de sí. Estamos ante los últimos coletazos. Su gobierno ha sido una constante huida hacia adelante. Y cuando ya no pueden huir más porque están hundidos en el pozo, pretenden que caigamos todos en él. Pues no”, lanzó.

Lo que el PP sigue sin aclarar es cuándo pretende convocar a Sánchez a la comisión de investigación en el Senado. Ya dijo hace semanas Feijóo que le llamarían -a Begoña Gómez no- sin aclarar la fecha. Con el verano esta comisión quedará apagada hasta después del verano y sigue la incógnita de si finalmente harán declarar o no al presidente.

"Que caiga España"

La respuesta del PSOE a este discurso no ha tardado nada en llegar. Minutos después, en el mismo Senado, Juan Espadas, portavoz del grupo parlamentario socialista, ha calificado el discurso de Feijóo de "arenga antisistema". Espadas ve al líder del PP como "un político que no supo perder lo que pensaba que tenía hecho, que era el Gobierno de España". "Transmite ansiedad por tener una nueva oportunidad", ha apuntado sobre la exigencia de nuevas elecciones generales.

El senador socialista considera que Feijóo y el resto del PP en estos momentos intenta "generar o transmitir inestabilidad para que haya una nueva convocatoria electoral". Repetir, ha añadido en otro momento, aquello que Cristóbal Montoro (que fue ministro con Mariano Rajoy) le dijo a la senadora de Coalición Canaria Ana Oramas en 2010: 'Que caiga España que ya la levantaremos nosotros".