La Comunidad Valenciana mantendrá sin cambios la ley de Concordia tras la salida de Vox

El Consell valenciano, ahora solo del PP, mantiene su línea de trabajo con respecto a la ley de Concordia, la norma que deroga la regulación vigente sobre memoria histórica y que fue aprobada en las Corts el pasado día 11 de julio con apoyo de los populares y Vox, en ese momento socios de gobierno, pero que unas horas después rompieron por mandato del líder del partido radical, Santiago Abascal.

Más de una semana después, el texto no ha sido publicado formalmente en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). No obstante, fuentes próximas al jefe del Consell, Carlos Mazón, aseguran a Levante, del Grupo Prensa Ibérica, que no hay ningún replanteamiento ni cambio alguno de posición detrás de este retraso. Simplemente, la norma "está en cola" para ser publicada. "No hay cambios al respecto. La ley está aprobada y seguimos con su desarrollo y aplicación", añaden.

Estas leyes que cuestionan el ordenamiento actual sobre memoria democrática han sido promovidas en los últimos meses solo en las autonomías donde el PP ha gobernado con Vox, como Aragón, Castilla y León, Extremadura y la Comunitat Valenciana.

Alguno de estos territorios, que no han avanzado tan rápidamente como la Generalitat en el desarrollo de su ley (aquí ya está aprobada), han empezado a echar el freno tras la salida de Vox de los ejecutivos. Ha sido así en Extremadura. "No vamos a poner en marcha esa ley de concordia", afirmó este miércoles la presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), bajo el argumento de que ya no es una prioridad.

No obstante, el Gobierno de Carlos Mazón sigue su camino propio. Según las fuentes consultadas, no existe una acción coordinada de los distintos ejecutivos autonómicos populares.

Y llegados a este punto, el PP valenciano considera más apropiado seguir que recular. Mazón ha afirmado en alguna ocasión en este tiempo que habría impulsado una ley de Concordia aunque hubiera gobernado sin Vox.

La citada norma se ha convertido en uno de los principales focos de colisión con la oposición. El Gobierno celebró en València precisamente este jueves, 18 de julio, un acto de homenaje a represaliados del franquismo.

En el acto de este jueves, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, volvió a instar a Mazón a dar marcha atrás "ahora que Vox ya está fuera" y sentarse a negociar posibles modificaciones del texto. De no hacerlo, insistió el responsable gubernativo, el Ejecutivo central recurrirá la ley ante el Constitucional. Torres, además, consideró "lógica" la posición del PP extremeño.

El Consell del PP no parece dispuesto así a entregar la prenda de la ley de Concordia a la izquierda. Aunque gobierne ya sin Vox. Los populares necesitan además en esta etapa el apoyo de al menos diez diputados para sacar adelante los proyectos legislativos en cartera. María Guardiola está en la misma situación en Extremadura, pero su línea de actuación ha sido diferente. La presidenta extremeña fue reacia al principio a aceptar a los socios de Abascal, lo que generó unos días de polémica estatal hace un año.

