Prohens se despide de Le Senne

«Doy por hecho que la decisión de Vox de romper los acuerdos implica la renuncia a la presidencia del Parlament». Marga Prohens enseña la puerta de salida a Gabriel Le Senne tras la ruptura por parte de su partido del acuerdo de gobierno firmado hace justo un año después de varias semanas protegiéndole tras el arrebato agresivo en el que arrancó la fotografía de las Roges del Molinar y considera que no puede seguir al frente del Parlament balear: «Ya no tengo ningún compromiso, ni siquiera los 110 puntos acordados. No me da miedo gobernar en solitario, aunque suponga una mayor exigencia y complejidad».

La presidenta compareció ayer ante los medios de comunicación para dejar claro que Le Senne debe abandonar su cargo, si bien el dirigente de Vox ha decidido amarrarse al trono mientras Madrid no ordene lo contrario, lo que genera un problema a la dirigente del PP porque esto obligaría a unir sus votos a la izquierda para expulsarle de la presidencia.

Sin embargo, la líder del PP no aclara qué hará su partido en el supuesto de que Le Senne decida no dimitir, tal y como deslizó ayer Abascal en una entrevista. «No voy a responder por el señor Le Senne, deberá ser consecuente ya que la decisión de Vox implica también su renuncia a la presidencia del Parlament que obtuvieron gracias a este acuerdo, por lo que nadie entendería cualquier otra cosa ya que Abascal fue muy claro y aquí la única contraprestación fue la presidencia del Parlament», asegura.

Durante su intervención, la líder del PP dejó abierta la puerta a la posibilidad de parar la derogación de la ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, así como otras medidas que estuvieran entre los 110 puntos acordados y que no se hayan puesto en marcha hasta el momento. Hay que recordar que fue una de las exigencias de Vox en las negociaciones para posibilitar el Govern de Prohens. Incluso el Ejecutivo ha confesado en varias ocasiones que la derogación de la ley era un peaje a pagar, por lo que la nueva situación podría hacer que los populares rectifiquen y mantengan la ley de Memoria Democrática.

Segregación lingüística

En cambio, la líder del PP seguirá adelante con la segregación lingüística en las aulas porque se trata de una medida ya aprobada y presupuestada en la que la conselleria de Educación ha trabajado durante los últimos meses con el objetivo de poder implementarla en el próximo curso escolar. «Algunas medidas están en tramitación y habrá que ver cómo avanza porque tendremos que negociar», añade. Esta también fue una de las medidas estrellas de Vox, para la que arrancó al Govern hasta 20 millones de euros en los presupuestos de este año, a pesar de que tan solo 11 centros se han adscrito de los más de 300 que hay en Balears, apenas el 3% de los colegios. Todos concertados y privados.

Cuando saltó la noticia de que Vox iba a romper todos los vínculos parlamentarios con el Govern de Prohens, una de las principales incógnitas era si la presidenta se planteaba la posibilidad de convocar unas nuevas elecciones apenas un año después de ganarlas, aunque Prohens descarta unos nuevos comicios, al menos de momento, porque su apuesta es seguir gobernando en solitario aun estando en minoría. La dirigente reivindica que a partir de ahora ya no tienen «ningún compromiso, ni siquiera los 110 puntos acordados» con Vox: «No me planteo convocar elecciones, estoy en condiciones de seguir gobernando y el escenario de estabilidad es el mismo que hace una semana».

Estabilidad

A pesar de los «recurrentes momentos de inestabilidad o episodios que no merecen los ciudadanos» de los últimos meses, en referencia a las crisis internas de Vox que han acabado afectando al Govern, la presidenta defiende que el Ejecutivo autónomo ha sido un «agente de estabilidad», al que «nada ha distraído» a la hora de cumplir con su hoja de ruta.

La popular también lamenta que ningún dirigente de Vox se haya puesto en contacto con ella en las últimas horas: «Durante todas estas semanas nadie se ha puesto en contacto conmigo, ni tan solo para amenazarme». En este sentido, considera que el partido de Abascal deberá explicar «muy bien» por qué rompen de forma unilateral con el PP: «Tendrán un problema con la confianza de los ciudadanos».

Prohens cree que la decisión de Vox puede tener un efecto positivo para su formación si consiguen atraer a votantes descontentos tras la voladura de la ultraderecha y, por ello, aprovecha para enviar un «mensaje de absoluta tranquilidad y confianza» a los ciudadanos: «El Govern seguirá haciendo lo mismo, estamos muy orgullosos».

El PP, reunido de urgencia

Justo después de su comparecencia pública, la presidenta del PP presidió el Comité de Dirección extraordinario de su partido por el anuncio de Vox en el que la secretaria general, Sandra Fernández, lamentó que sus hasta ahora socios «hayan traicionado el cambio que votaron los ciudadanos» en Balears y recordó que el PP ha cumplido con el acuerdo de gobernabilidad durante todo este año: «Tras los últimos acontecimientos, ha quedado demostrado que la decisión de no incluir a Vox en el Govern fue la más acertada. Nuestra casuística hace que la gestión del Govern quede intacta, todo sigue igual, mientras que en el Parlament vamos a seguir negociándolo todo».

En este sentido, Fernández defiende que el PP, a diferencia de Vox, «nunca generará inestabilidad por tacticismo político» y hace un llamamiento a todos los electores que el 28M votaron cambio de manera contundente, tanto en las políticas como en las instituciones, para que voten al PP y no a Vox en las islas después de lo ocurrido, porque los populares son «el único garante de este cambio y tenemos las puertas abiertas a todos los votantes de Vox que hoy se sienten traicionados».

