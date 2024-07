Feijóo: "Abascal no ha medido la decisión, se ha pasado de frenada y ha descarrilado"

Alberto Núñez Feijóo ha dejado clara su sorpesa por la decisión de Santiago Abascal de salirse de los gobiernos de coalición que compartía con el PP en cinco autonomías (Castilla y León, Murcia, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana). "Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades. Se han pasado de frenada, no han medido la decisión y han descarrilado, pero a nosostros no nos van a hacer desviar la atención. No nos desvía de cuál es el adversario político que debemos derrotar", ha declarado en referencia a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Abascal decidió el jueves por la noche romper las alianzas con el PP en esas cinco comunidades y pasar también a la oposición en las islas Baleares debido a la decisión de la formación conservadora de acoger a menores inmigrantes que han llegado a las costas de Canarias. El grueso de los cargos del partido de ultraderecha ha secundado la decisión tomada por la dirección de Vox salvo dos consejeros, uno en Extremadura y otro en Castilla y León.

El dirigente popular ha hablado con una dureza llamativa sobre Abascal, al que, en la comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del PP, ha acusado en varias ocasiones de imponer la decisión a los vicepresidentes y consejeros de su partido. A lo largo de su intervención se ha referido a Vox como un partido "inmaduro", "populista" y con "una curiosa forma de entender el patriotismo" al no querer ayudar al Gobierno canario ante la presión social de la llegada de inmigrantes. “No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa”, ha afirmado el político gallego, que también ha añadido que no va a aceptar nunca “ningún chantaje de nadie, ni del Gobierno ni de ningún partido político”. Según Feijóo, su partido tiene “palabra, principios, experiencia de Gobierno y madurez política” y cumple con los “compromisos” adquiridos.

Ve dos razones... al menos

Feijóo ha citado dos razones en público que han podido llevar a Vox a tomar esta decisión aunque cree que puede haber alguna otra razón que se le escapa. Ha afirmado que está convencido de que los resultados de las elecciones europeas ha tenido mucha influencia en este divorcio en pleno mes de julio. En las urnas del 9 de junio, Vox se quedó en seis eurodiputados, bastante por debajo de otros de sus socios de ultraderecha en el continente e irrumpió Alvise Pérez (con la marca Se acabó la fiesta) con tres escaños en la Eurocámara. El líder del PP cree también que la marcha de Vox al grupo del primer ministro húngaro, Vícktor Orban (al que se suma la francesa Marine Le Pen) rompiendo con la italiana Giorgia Meloni tras su acercamiento a los populares europeos es también un factor clave en la decisión y “la deriva” del partido de Abascal. "Y no sabemos si [en Vox] ha cambiado algo más", ha añadido sobre alguna otra razón que todavía no ha sabido ver.

Lo que no ha despejado Feijóo aún, a pesar de ser un debate nuclear en estos momentos, es el voto del PP en la reforma de la ley de extranjería que el Gobierno pretende llevar al Congreso a finales de julio. Los conservadores no ven con buenos ojos esa reforma, que pretende hacer obligatoria por ley la distribución de los menores migrantes que siguen esperando una solución humanitaria en Canarias -y los futuros que llegarán este verano- para evitar el colapso de las islas. El PP cree que deja sin palabra a los territorios. Pero el líder conservador se ha limitado a repetir que España “no tiene política migratoria”, criticando que los ministros del Interior y Exteriores “estén en paradero desconocido” y hayan dejado en manos del ministro Ángel Víctor Torres la negociación por ser canario “y de vez en cuando” a Sira Rego, titular de Infancia.

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo “debe cambiar urgentemente esa política nefasta” y “dejar de mirar para otro lado” porque este verano llegarán “más avalanchas”. Precisamente, la acogida de menores migrantes -los 347 que estaban previstos este año para todas las CCAA- fue lo que desató la crisis con Vox. El líder del PP ha reconocido que en estos días su partido “ha hecho lo que tenía que hacer” recalcando que la capacidad de las comunidades “son limitadas”: “Y quien no lo diga es un demagogo sin escrúpulos”, ha llegado a decir, reprochando una vez más que después de todo “hayan sido los socios de Sánchez” -en referencia a ERC- “los que se desentienden de la suerte de los menores no acompañados”.