Vox retira su apoyo al Govern balear y rompe el acuerdo con Prohens

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido retirará el apoyo parlamentario al Govern balear de Marga Prohens y romperá el acuerdo suscrito hace apenas un año entre ambas formaciones para hacer presidenta a la dirigente popular. "Pasaremos a la oposición, tan leal como contundente, a los pactos cada vez más habituales entre los populares y el PSOE", ha asegurado el líder de la ultraderecha.

Aunque Abascal no ha especificado los detalles de la ruptura, se presupone que esta decisión también afectará al Consell de Mallorca, donde gobiernan en coalición. Hay que recordar que la atención y protección de los menores extranjeros no acompañados, motivo por el que Vox ha decidido romper con el PP, compete al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y no al Govern.