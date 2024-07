El Supremo archiva la causa de Tsunami y levanta la imputación a Puigdemont

La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo no ha decidido perder el tiempo y ha procedido a archivar las actuaciones abiertas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg a raíz de la exposición razonada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, después de que él mismo archivara la causa que mantuvo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros 10 imputados no aforados.

No obstante, a diferencia de la situación de Rovira, que ve despejado su horizonte judicial, al haberse levantado la orden de detención nacional que tenía pendiente por la desobediencia, la situación de Puigdemont no se modifica, al menos sustancialmente, porque en esta causa no tenía en vigor ninguna medida cautelar y se mantiene la que tenía impuesta por el delito de malversación.

La instructora del caso Tsunami ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa especial en la que se investiga a los dos aforados. En su auto, notificado este martes, la juez explica que toma esta decisión tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que este lunes declaró invalidas las diligencias acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción núnmero 6 en los últimos tres años, por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la causa. Ello obligó al juez instructor a adelantar la vuelta de sus vacaciones y a proceder a archivar el procedimiento respecto a las 10 personas investigadas en la Audiencia Nacional.

La magistrada, que había pedido a las partes que se pronunciaran sobre la petición de las acusaciones de consultar la aplicaciónde la amnistía al terrorismo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y Puigdemont le ha respondido esta misma semana, señala que antes del 29 de julio de 2021, que es el límite temporal para haber realizado diligencias de investigación, según lo acordado por la Audiencia Nacional, “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se le imputa, así se desprende del auto de archivo dictado por el instructor del juzgado central, en el que consta que no se había acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados -tampoco la de los aforados-, lo que impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”.

El auto señala que "la primera duda que puede surgir es determinar si la investigación se inició cuando el juzgado central incoó diligencias penales que luego remitió por exposición razonada o si se inició cuando esta Sala incoó diligencias de investigación contra el aforado" para "determinar la fecha de inicio de las actuaciones judiciales", que prevé la ley de enjuiciamiento criminal.

Según la juez Polo, "la cuestión ha sido resuelta por la Sala Segunda" en su auto del pasado 27 de febrero, en el que se establece que la determinación del día de inicio del cómputo del plazo se corresponde con la incoación de la investigación judicial, pues existe ya un objeto procesal delimitado en la denuncia contra una persona, concreta y determinada, contra la que se dirige la denuncia y se incoa el proceso penal de investigación".

Ello significa que "la investigación judicial del hecho y sus efectos se contraen a la conclusión de esa fase de investigación", sin que se puedan valorar las diligencias hechas con posterioridad. De ahí que ello "supone, consecuentemente, un reforzamiento de las garantías del proceso y de los derechos del investigado, quien ostenta un derecho a un marco temporal de investigación judicial. Por lo tanto, sus efectos, se concretan en la eficacia de la instrucción y en la garantía del investigado, concretados desde que la investigación se inició, es decir cuando el Juzgado Central de Instrucción incoó diligencias penales".

Por todo ello, de conformidad con el artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones para los dos aforados.