Feijóo apura el plazo para recurrir la amnistía al TC y advierte "dificultades" para aceptar "su imparcialidad"

Alberto Núñez Feijóo está convencido de que el presidente del Gobierno "engañó" a Carles Puigdemont en la redacción de la ley de amnistía y que el 'expresident' -huido en Bélgica- "se ha dejado engañar". El líder del PP, un día después de que el Tribunal Supremo emitiera un auto confirmando que no perdonará el delito de malversación en la aplicación de la amnistía, insistió en que la norma "es una chapuza legal" porque "con el ordenamiento jurídico" y los tratados europeos existentes "en ningún caso se podía perdonar ese delito".

El dirigente conservador confirmó que su formación está trabajando sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley -que se sumará al de cada comunidad autónoma presidida por el PP- y que apurará los plazos para presentarlo. En total, la ley permite hacerlo hasta 90 días después de que se publique una norma.

Como explica hoy EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a pesar de que los conservadores anunciaron hace tiempo que recurirrían, en el guión siempre ha estado apurar los tiempos con dos objetivos: "Armar muy bien los recursos", dicen, "evitando las prisas" y, sobre todo, dar margen a la evolución de los acontecimientos como el propio fallo del Supremo de ayer.

Los argumentos del Alto Tribunal contra la malversación, de hecho, serán incorporados a los recursos de los populares autonómicos, así como al del PP nacional, explican fuentes de la cúpula conservadora y de varias CCAA a este diario. A pesar de que los recursos se presentarán, Feijóo no dudó en reconocer "las dificultades" que tienen para "aceptar la imparcialidad" del TC. "Nuestra obligación es recurrir la ley. Pero es un tribunal trufado de cargos del Gobierno y eso es innmoral", zanjó.

Sin descartar la moción de censura

A pesar de que el propio Feijóo admite que no tiene “números” para sacar adelante una moción de censura, el líder del PP evita cerrar la puerta una vez más a este mecanismo. “No tengo los números, lo cual no significa que si lo considero oportuno en un momento de la legislatura la presente. No lo desecho. Es un instrumento constitucional con el que contamos los partidos de la oposición”, recalcó el dirigente conservador.

La realidad es que el presidente de los populares reconoció a renglón seguido que “no estaba buscando apoyos” de manera activa porque eso implicaría recurrir a los independentistas, “y yo no les voy a dar lo que Sánchez les da”, dijo. Además de contar con el apoyo de Junts, Feijóo necesitaría retener a su lado a los diputados de Vox. Una ecuación muy complicada de lograr y que no tiene visos de prosperar.

Pero en Génova reconocen que el objetivo sigue pasando por dejar todas las puertas abiertas para “desestabilizar” a un Gobierno con una debilidad parlamentaria absoluta.