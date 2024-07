Puigdemont y Junqueras se reúnen en París

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts) y el exvicepresidente del Govern y exlíder de ERC Oriol Junqueras se han reunido este lunes en París, según ha publicado 'La Vanguardia'. El encuentro se produce el mismo día en que el Tribunal Supremo ha rechazado, en contra del criterio de la Fiscalía, aplicarles la amnistía a los dos alegando que la ley no ampara el delito de malversación. Este reencuentro también se da en plenas negociaciones para la investidura y después de que Junts presionara este sábado a ERC para que se aleje del PSC y Salvador Illa para dar su apoyo a investir a Puigdemont.

La reunión es significativa no solo por su condición de principales líderes del 'procés', sino porque es ampliamente conocido que mantienen una relación distante desde que compartieron Govern (2016-107). Una relación que luego no ha ido a mejor, como atestiguan los reproches que el expresident le dedicó a Junqueras en su libro 'M'explico' -'Me explico' (La Campana)- donde repasa su presidencia y los días más intensos de 2017, cuando se celebró el 1-O. También habían discrepado públicamente sobre el rumbo que debía tomar el independentismo, sobre todo desde que ERC abandonó la unilateralidad y apostó por la vía del diálogo.

Esta es la segunda reunión significativa en menos de un mes que Puigdemont mantiene con los republicanos. Como avanzó El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, a prinicipios de junio el expresident ya se desplazó a Suiza para verse con la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. Igual que con Junqueras, Puigdemont también se había distanciado mucho de Rovira y llevaban años sin contacto directo y hablando solo a través de intermediarios.

Este acercamiento de Puigdemont a ERC se produce tras las elecciones catalanas del 12 de mayo, cuando Junts arrebató a Esquerra la condición de primer partido independentista en el Parlament. Los posconvergentes ahora buscan que los republicanos se olviden de Illa para dar sus votos a Puigdemont. Sin embargo, si el expresident quiere repetir en el cargo que ya ostentó entre 2016 y 2017 deberá buscar más apoyos que los de Esquerra. Junts y ERC no suman.