Toni Comín deberá comparecer el lunes ante la JEC para que le reconozca como eurodiputado

La Junta Electoral Central (JEC) ya ha publicado el listado de diputados electos al Parlamento Europeo y, entre ellos, está el candidato de Junts, Toni Comín. Sin embargo, el árbitro electoral les ha recordado a los 61 candidatos que aún les falta un paso para poder adquirir su escaño en Bruselas, prometer la Constitución española el próximo lunes en el Congreso de los Diputados. Una cita a la que Comín, sobre el que pesa una orden de detención, no asistirá. Para la JEC, y, por lo tanto, para el Estado español, el dirigente posconvergente no tendrá la condición de eurodiputado hasta que no lo haga, aunque esto no impedirá que Parlamento Europeo sí le reconozca, como ya ocurrió en la pasada legislatura.

A la espera de sí el Tribunal Supremo decide aplicar la amnistía a los líderes del 'procés', como solicita la Abogacía del Estado, y levantar las órdenes de detención que pesan sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Lluís Puig y Comín, el que estuviera al mando de la Conselleria de Salud vuelve a estar ante un escenario complejo.

El árbitro electoral ha reiterado en numerosas ocasiones que es imprescindible prometer o jurar la Constitución para adquirir la condición de eurodiputado. La última vez en noviembre de 2022, cuando envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, explicando que los escaños de Puigdemont, Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé debían "permanecer vacantes temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos".

Ahora, la Junta Electoral ha fijado este lunes, 1 de julio, a las 12 horas para que todos los candidato electos acudan al Congreso para prometer la Carta Magna, tal como establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La situación de Comín hará imposible que realice este trámite, ya que mientras esté activa la orden de detención correría el riesgo de ser detenido nada más pisar territorio español.

La vía alternativa

No obstante, está por ver cómo actúa el Parlamento Europeo. Comín podría esgrimir la opinión emitida por el abogado general de la Unión Europea Maciej Szpunar, en el pasado mes de abril, que dio la razón a Puigdemont en su recurso ante la justicia europea por no haberle concedido la credencial de eurodiputado al comienzo de la pasada legislatura, pese a resultar electo en junio de 2019.

En aquel momento, el entonces presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, se negó a reconocerles como miembros de la Cámara al no estar incluidos en el listado de eurodiputados que envió la Junta Electoral Central. El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, recurrió aquella decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, el cual le dio la razón al afirmar que "una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados".

Esto supuso que el recién elegido presidente del Parlamento Europeo tomase la decisión de reconocer a Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé, como diputados y, pese a las dudas que ha habido desde entonces y las peticiones de la JEC, todos ellos han podido ejercer sus derechos en el Europarlamento con bastante normalidad. Por lo que aquí podría estar el camino a seguir por Comín si el juez Pablo Llarena no levanta su orden de detención y puede acudir al Congreso a prometer la Constitución. Lo que está claro es que el próximo lunes no será.