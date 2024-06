ERC avisa al Gobierno de que "sin soberanía fiscal" no harán president a Illa

La financiación autonómica, foco de conversación durante las últimas semanas, ha quedado opacada este miércoles ante el pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, ERC ha logrado hacerle de nuevo un hueco en el debate con una dura advertencia al Gobierno: no harán president de la Generalitat a Salvador Illa si Catalunya no obtiene la soberanía fiscal. El Ejecutivo no está de acuerdo, aunque sí admite que el sistema de financiación tendrá que reconocer las "singularidades" de Catalunya.

La oportunidad es "real y ciertamente histórica", ha admitido el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, reivindicando la importancia de los 20 escaños que su formación logró en las pasadas elecciones catalanas para investir al líder del PSC. "No aceptaremos que se nos dé gato por libre. (...) Ahora no podemos pedir a ERC que renuncie a aquello que necesita nuestro país, por eso, desde esta responsabilidad, podemos decir que sin soberanía fiscal nosotros no facilitaremos ninguna investidura", ha sentenciado en la sesión de control al Gobierno.

Una vez más, el parlamentario republicano ha desgranado la propuesta de ERC: "Queremos recaudar todos los impuestos, traspasar lo que corresponda al Estado por los servicios prestados y pactar una cuota de solidaridad razonable". Según ha dicho, su intención no es "perjudicar" al resto de comunidades, sino lograr "una financiación singular y justa" que en ningún caso supone un "privilegio". Además, ha reivindicado que la gran mayoría de catalanes, incluidos los votantes del PSC, quieren que la Generalitat "gane más poder en la recaudación de impuestos".

Rechazo a la propuesta

"Saben y conocen perfectamente que el PSOE no comparte el modelo de concierto económico que ustedes ponen encima de la mesa", ha sido la respuesta tajante de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lleva semanas oponiéndose a esta propuesta. No obstante, la dirigente socialista ha vuelto a abrir la puerta a que el sistema de financiación autonómica contemple las "singularidades" de Catalunya y acompañarlas con la financiación. "Podemos avanzar si somos capaces de abandonar posiciones extremas que nos permitan ir progresivamente llegando a un punto de coincidencia y a un punto común", le ha dicho.

Montero, además, ha dejado un recado para las comunidades gobernadas por el PP que bajan los impuestos a los más ricos: "Lo que no se puede es ejercer la presión fiscal a la baja, bajándole a los ricos de un territorio la capacidad de aportar fiscalmente, y luego quejarse diciendo que no tienen recursos y exigiendo a otros territorios que mantienen la presión fiscal que se tenga una mayor solidaridad con esa parte de España".