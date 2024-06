Puigdemont pide al Supremo que aplique la amnistía y retire inmediatamente su orden de detención

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado formalmente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le aplique la ley de amnistía y que de forma inmediata levante la orden de detención nacional que aún tiene en vigor por su procesamiento en rebeldía por malversación de caudales públicos.

En un escrito de 23 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts argumenta que la ley de amnistía no veta la malversación que se entendió cometida en el 'procés', según la propia sentencia dictada por el Supremo. "No es posible identificar, sin caer en una interpretación manifiestamente arbitraria, ilógica, absurda e irracional de la norma, con la propia aplicación de fondos públicos a promover o procurar la celebración de dicho referéndum, que el legislador ha querido excluir expresamente del concepto de enriquecimiento", asevera.

La exclusión establecida en la ley de amnistía "basada o limitada al propósito de enriquecimiento es, pues, clara y resulta obvio que no concurre en el presente caso, habiendo sido, además, la propia Sala la que ha concluido que no existió dicho propósito y, por tanto, necesariamente lleva a la conclusión de que no estamos ante unos hechos excluidos de la Ley Orgánica 1/2024, como voluntariosamente han pretendido algunos integrantes del ministerio fiscal, sino ante unos comprendidos en el ámbito objetivo establecido en su artículo 1.