El juez responde a Begoña Gómez que la sigue investigando por nuevos documentos aportados por testigos

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha dictado una providencia en la que aclara a la defensa de esposa del presidente del Gobierno por qué sigue manteniéndola imputada --con cita para declarar el próximo 5 de julio-- pese a que la Fiscalía Europea es la competente sobre determinados contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, al que se recomendó desde la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense.

Le responde, en una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que cuenta con nueva documentación que ha sido aportada por los testigos en la causa y de la que se carecía en el momento de interponerse la denuncia inicial, así como con el informe emitido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil. Todo ello le permite seguir con sus pesquisas en relación con hechos que quedan fuera del ámbito del órgano radicado en Luxemburgo.

Dos "bloques fácticos"

Por otro lado, le recuerda que la causa ya no está secreta y que los hechos por los que sigue investigando a Gómez "son todos los que constan en las actuaciones", a los que la defensa puede tener acceso en cualquier momento, "a excepción de aquellos hechos" cuyo conocimiento han sido avocados en favor de la Fiscalía Europea". Además de estos contratos que ya se investigan en Europa, dispone de otros "dos bloques" de documentos que él sigue analizando.

La defensa de la mujer de Pedro Sánchez preguntó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de qué la estaba investigando exactamente tras conocer que la Fiscalía Europea se había avocado lo relativo la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, según especificaba el abogado Antonio Camacho en el documento. No obstante, en el informe de la Guardia Civil se habla de otras adjudicaciones a empresas de Barrabés que no habrían sido financiadas con fondos de la UE, con lo que no quedarían bajo jurisdicción de la Fiscalía Europea.

El hecho de que la Fiscalía Europea se quedara con los contratos de Red.es obligó a Peinado a suspender las citaciones a los testigos de esta empresa pública, concretamente las previstas el pasado domingo del consejero delegado (CEO) de la empresa pública Red.es, David Cierco; del que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es. Mantiene para el próximo 15 de julio, sin embargo, la del abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos.

Este diario ya informó de que las empresas de Barrabés obtuvieron 20,2 millones de adjudicaciones públicas que entre los años 2021 y 2022, según el informe de la UCO. Desde 2017 las adjudicaciones a las empresas de Barrabés se concentran de forma principal en dos sociedades: Barrabés Ski Montaña SLU, con 65 contratos por un importe conjunto de 1.824.834 euros y que suponen el 7,3% del total adjudicado) e Innova Next SLU, con 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805 euros, que reúne el 91,7% del total adjudicado. Otro bloque fáctico podría estar relacionado el contrato del IE África Center -- cuando estuvo presidida por Gómez-- con el hub de innovación turística Wakalua (en ese momento del grupo Globalia).