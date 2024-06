García Ortiz advierte a los fiscales del 'procès' de que actuará ante su negativa a aplicar la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido con los fiscales del 'procés' nada más disponer de la providencia del Tribunal Supremo que concede a las partes cinco días para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía tanto respecto a la sentencia que condenó a los líderes independentistas, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, como a los procesados en rebeldía, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Al comunicarles estos que mantendrán su criterio respecto a la malversación, García Ortiz les ha advertido de que adoptará las medidas previstas en el Estatuto Fiscal, que pasan por ordenarles su criterio o retirarles del procedimiento.

Fuentes fiscales han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en el encuentro el fiscal general no ha dado instrucción alguna a Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno sobre el sentido de su dictamen tanto a la hora de la aplicar la amnistía a la sentencia del 'procés' como a las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont y los también procesados por malversación Toni Comín y Lluís Puig, así como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que lo está por desobediencia, pero sigue con una orden detención pendiente.

Aunque aún no hay informe oficial de la Fiscalía, los fiscales del 'procés' ya han dado a conocer su parecer durante un encuentro preparatorio que mantuvieron con el fiscal general la semana pasada, en el que le entregaron un documento de 127 páginas, en el que defendían que la amnistía no se puede aplicar a la malversación, porque la propia ley impide hacerlo cuando hay enriquecimiento personal, que no solo es equivalente a meterse el dinero en el bolsillo, y cuando se ven afectados los intereses de la Unión Europea.