Un abogado español planta cara a Instagram y Facebook por el uso de datos para programas de IA

El pasado 26 de mayo, aunque seguramente para la gran mayoría pasó desapercibido, todos los usuarios de Instagram y Facebook en España recibieron un mensaje en el que ambas plataformas anunciaban que en el plazo de un mes sus datos personales pueden ser utilizados para impulsar nuevas funciones de inteligencia artificial (IA). Quienes sí reaccionaron al instante fueron el abogado Luis Gervás de La Pisa, de Vidau Abogados y Jorge García Herrero, de SecuoyaGroup, que han puesto los planes de Meta en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos (AEDP), pidiendo además que de forma cautelar se acuerde la suspensión de esta práctica.

Según explica a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, Gervás de La Pisa, experto en nuevas tecnologías, se trata de la primera denuncia en este sentido contra la plataforma fundada por Mark Zuckerberg y se complementa con un procedimiento, el de la suspensión cautelar, que no por poco habitual cabe pensar que no sea aplicado por la agencia española antes de que se alcance el plazo del próximo 26 de junio, que es el fijado por la compañía para empezar su proyecto.

De hecho, el pasado 31 de mayo la AEDP ya ordenó la suspensión de la puesta en marcha en territorio español de las funcionalidades Election Day Information y Voter Information Unit de cara a las elecciones europeas, así como la recopilación y el tratamiento de datos que implica el uso de las mismas. "No sería tan extraño que volviera a adoptarse una decisión similar en este caso", señala Gervás a este diario.

La denuncia se ha realizado tanto en España como en Irlanda porque es este país europeo donde tiene su sede Meta Ireland, que es la responsable de tratamiento de datos en Europa.

Mejorar experiencia del usuario

Según pudieron comprobar los usuarios que sí lo vieron y tuvieron interés, al hacer clic en el aviso enviado por la compañía se revela que a partir de la fecha indicada las plataformas comenzarán a emplear información como comentarios y fotos públicas en proyectos de Inteligencia Artificial para "mejorar la experiencia del usuario".

Esta situación plantea diversas preocupaciones, a juicio de Gervás de La Pisa. En primer lugar porque al usuario de estas redes sociales no se le está pidiendo su consentimiento de forma previa. A ello se suma que, en realidad, las plataformas van a recoger, y después utilizar, datos de millones de personas no usuarias cuya información está igualmente en redes, y sin informarles de ello. La empresa busca recopilar también un contenido muy valioso económicamente como imágenes artísticas o textos literarios sin autorización.

El 23 de mayo, unas horas después de que META anunciase el uso de datos para #IA, presentamos una denuncia y solicitamos la adopción de MEDIDAS para impedir el uso. Es bueno que sepas algo... 🧵⬇️ pic.twitter.com/oc9NCdJbYl — Secuoya Group (@SecuoyaGroup) June 6, 2024

Es cierto que, para aquellos que estén de acuerdo con este uso, existe la opción de expresar su discrepancia antes de que acabe el plazo de aviso a través de un formulario disponible en Facebook e Instagram, o manifestar su desacuerdo una vez detecten el uso de sus datos. Sin embargo, a los expertos no se les escapa las redes sociales no garantizan la eliminación “para siempre” y surge la incógnita de cómo un usuario puede identificar si sus datos están siendo utilizados, dado que, en los programas de IA, la información se presenta de manera amalgamada, dificultando la identificación del origen.

Además de lo que acabe respondiendo la AEDP a este primer requerimiento contra los planes de Meta, los expertos aseguran que se vislumbra un posible conflicto legal. Gervás de La pisa se pregunta "a quién beneficia la recogida de toda la información y si las autoridades permitirán la manipulación". Por ello auguran la aparición de denuncias de particulares afectados, autores, editoriales y medios de comunicación cuyos contenidos se utilicen sin consentimiento, que pueden exigir explicaciones y responsabilidades sobre el uso de sus creaciones.

Por el momento, el asunto ya ha sido denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante la Autoridad de Control Irlandesa por los dos expertos españoles, a los que se unió el pasado mes de junio una actuación similar del activista austríaco Max Schrems ante más de una decena de organismos en todo el mundo. Está por ver cómo reaccionan las agencias de control frente a los últimos planes de Zuckerberg y su equipo.