Pisarello (Sumar) reprueba la campaña con el "a la mierda" de Yolanda Díaz: "No me gusta"

Dudas en Sumar por la estrategia de la recta final de campaña, que ha pivotado sobre el "a la mierda" que profirió Yolanda Díaz la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Esta expresión espontánea fue captada por un micrófono abierto, una circunstancia que la vicepresidenta segunda aprovechó para convertirlo en una suerte de eslogan electoral, insistiendo en mandar "a la mierda" a la derecha en un mitin este fin de semana y colocando una lona en un edificio de Madrid con este mensaje.

La última demostración llegó este martes noche, cuando Sumar respondió a la carta escrita por Pedro Sánchez tras la citación a declarar de su mujer, Begoña Gómez como imputada. "Pedro, tío. Mándales a la mierda", se podía leer en el mensaje publicado en las redes desde la cuenta oficial de la formación.

El mensaje llegó después de que otras voces como Iñigo Errejón criticasen al presidente por intentar "arañar unos votos" de Sumar a través de la misiva y de que Yolanda Díaz pidiera "hechos"; en lugar de cartas. Una estrategia consistente en presionar y aumentar el nivel de exigencia sobre los socialistas, que esta campaña se han lanzado a por el voto útil en la izquierda y ha reducido el espacio de Yolanda Díaz.

Pero estos mensajes ha despertado críticas en algunos sectores de Sumar. El diputado y miembro de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha admitido este miércoles no compartir el mensaje. En una entrevista en Cafè d'idees, el dirigente de los Comuns ha admitido sus dudas, al ser preguntado sobre este asunto. "No respondo por no...", ha comenzado. "No me gusta".

Pisarello ha apuntado a que "es importante representar la indignación de la gente, que puede estar indignada porque lo está pasando mal o tiene necesidades". "Lo entiendo perfectamente, y esa es la clave...pero como estrategia...yo no soy el que hace las campañas y no soy un especialista, pero no me gusta", ha concluido.

"SUMAR MANDA ALEGREMENTE A LA MIERDA"

Estas dudas no son aisladas en Sumar, donde algunos sectores tmbién cuestionan esta campaña. Este fin de semana, la plataforma de Yolanda Díaz sorprendió con una lona en un edificio de Madrid reivindicando el "a la mierda" de Yolanda Díaz. Fuentes de la formación aseguraban que con esta imagen pretendían reivindicar "una política más alegre, menos encorsetada por una corrección política que sólo se le aplica a las fuerzas progresistas". "En un momento donde los derechos más basicos están constantemente en discusión, Sumar manda alegremente a la mierda a quienes creen que España es suya, a pesar de ser minoría", aseguran desde Sumar. "

La propia Yolanda Díaz se pronunció este martes sobre esta expresión, asegurando que "no es un eslógan de campaña" y pasando a criticar a Feijóo por asegurar que había mandado "a la mierda" a los votantes del PP. "Feijóo miente, jamás voy a insultar al PP. Fue una expresión de 'ya está bien'", cargó la vicepresidenta segunda, que pasó a arremeter contra los populares. "No he mandado a la mierda, dije 'a la mierda', que es diferente", insistió Díaz en una entrevista en La Sexta, donde defendió que "ya está bien de hacer política con insultos, con groserías, con mentiras".