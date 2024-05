Page eleva el choque con el PSOE y solicita los informes preceptivos para recurrir la amnistía al TC

El barón díscolo Emiliano García-Page pasa de las palabras a los hechos. El Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá al consejo consultivo el informe preceptivo previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Un paso con el que se suma a los recursos que ya han anunciado las comunidades gobernadas por el PP.

A pesar de que todos los diputados de la federación socialista que dirige votaron a favor de la medida de gracia durante su tramitación parlamentaria, acatando la disciplina de voto del PSOE, esta mañana ha defendido que su mandato como presidente de Castilla-La Mancha es “velar por los intereses” de su región y “particularmente de nuestras competencias”. Algo que, concluyó, “está por encima de cualquie otra circunstancia". Unas declaraciones que realizó este mediodía en el marco del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha y que fueron respaldadas por los aplausos de los presentes a la cita.

El único socialista que durante la tramitación de la norma rompió la disciplina de voto fue Javier Lambán en el Senado. El expresidente de Aragón y todavía líder de los socialistas en esta región se ausentó de la votación para "no ser desleal" consigo mismo.

García-Page ha reconocido que su discrepancia con Ferraz respecto a la amnistía, pactada con los independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, no es solo constitucional. Sería también de fondo porque “el perdón no se contrata, se da o no se da, pero no a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje”.

El barón socialista ha encabezado casi en solitario las críticas a la amnistía dentro de su organización desde el momento en el que comenzó a negociarse con Junts y ERC. Posiciones por las que ya llegó a tildar al PSOE de situarse en el "extrarradio de la Constitución". Una situación difícil de reconducir que solo tuvo un paréntesis con el cierre de filas que expresó a Pedro Sánchez en el último comité federal mientras meditaba sobre su renuncia tras la apertura de una investigación contra su mujer.

"Está en su derecho"

La activación de los mecanismos para recurrir al TC la amnistía suponen un salto cualitativo en su choque con Ferraz y el cruce de una línea con consecuencias impredecibles a nivel orgánico. El barón castellanomanchego sí advirtió sobre un posible recurso de inconstitucionalidad si se pactaba con Cataluña una quita de la deuda de la que no se pudiesen beneficiar otras comunidades, pero nunca manifestó la posibilidad de llevar al TC la ley de amnistía.

En plena campaña electoral, en Ferraz no quieren entrar en un pulso público o un cruce de declaraciones con el presidente de Castilla-La Mancha. Al menos por el momento. De ahí que desde la dirección eviten entrar a valorar la decisión y se limiten a trasladar que "está en su derecho" de presentar un recurso de inconstitucionalidad junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

Aunque en el PSOE consideran que la norma cumple con todos los preceptos constitucionales y que tiene el aval jurídico del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, esta decisión rompe cualquier puente de entendimiento entre García-Page y la dirección del partido. Desde Ferraz se le ha reprochado en más de una ocasión de hacerle el juego a la oposición, pero nunca se valoró la apertura de un expediente por atacar el proyecto político del partido por considerar que llevaría a un "callejón sin salida". Page es ahora uno de los únicamente tres presidentes autonómicos con los que cuenta el PSOE, después de haber pedido la mayoría de su poder territorial en los últimos comicios municipales y autonómicos.