Feijóo pide "un revolcón" para Sánchez el 9J: "El Congreso no puede aprobar leyes en contra de la Constitución"

Alberto Núñez Feijóo confirmó que su partido pedirá “una respuesta a Europa” tras la aprobación de la ley de amnistía, y que aprovechará el encuentro con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para pedirle que active los “mecanismos de defensa del Estado de derecho” en España porque la ley que perdona el procés “es un ataque” por el que “se condonan delitos a cambio de poder”. El líder conservador volvió a enviar un mensaje de movilización al electorado desde Álava, asegurando que la norma “es uno de los muchos motivos por los que merece la pena darle un revolcón al PSOE y a Sánchez” en las elecciones del próximo 9 de junio.

El dirigente gallego se mostró crítico no solo con el Gobierno, sino con el Congreso que preside la socialista Francina Armengol: “No todo vale. El presidente no tiene competencias para hacer lo que hizo. Y no solo él. El Congreso no puede aprobar leyes en contra de la Constitución”, afirmó. “No hay ningún diputado ni ningún grupo parlamentario, por mucha mayoría que tengan, que pueda hacer lo que quiera. Por muchos votos que podamos reunir. Hay un código de circulación que es la Constitución”, aseguró.

Además, Feijóo insistió en que la respuesta de aplicación de la ley “corresponde a los jueces y a los tribunales”, recalcando que “harán la aplicación o no aplicación que consideren oportuna” y que su partido “lo aceptará”. En realidad, tras la aprobación de la amnistía, está por ver qué ocurre de forma inmediata y si los magistrados recurren a la justicia europea, lo que paralizaría los efectos, como la vuelta de Carles Puigdemont. Junts aprovechó este viernes para enviar un recado a Sánchez: exigen hacer president a Puigdemont o retirarán su apoyo en Madrid.

Igual que hiciera durante su intervención en el pleno del jueves, Feijóo volvió a asegurar que la ley de amnistía es “una humillación por la ambición de un solo hombre”. Y volvió a llamar a la movilización: “Aquellos que no perdonen la mentira de la ley de amnistía, les esperamos el 9 de junio”.